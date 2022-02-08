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Martes 8 de Febrero de 2022
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Corte de agua en San Juan de Lurigancho y Jesús María HOY: Conoce los horarios de la restricción del servicio

El corte del servicio se debe a obras de mejoramiento del aga potable, según anunció Sedapal.

8 de Febrero de 2022
Corte de agua. Imagen de referencia Shutterstock.
Corte de agua. Imagen de referencia Shutterstock.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este jueves 20 de enero se registrará un corte de agua en San Juan de Lurigancho y Jesús María, por el trabajo de mejoramiento en el sistema de agua potable.

Según el cronograma compartido en dos publicaciones de Twitter, el corte del servicio no afectará al total de estas jurisdicciones, sino a zonas específicas y en horarios delimitados.

Los cortes de agua serán de la siguiente manera:

Jesús María 10:00 - 18:00 horas

JR. NAZCA/LLOQUE YUPANQUI, AV. SALAVERRY/JR. TALARA

San Juan de Lurigancho 12:00 - 18:00 horas

AH. BAYÓBAR II ETAPA, MARISCAL CÁCERES, A.H. HOSPITAL DEL NIÑO, A.H. 5 DE NOVIEMBRE, A.H. EL HERALDO, PODER JUDICIAL, A.H. JESÚS A. PÁEZ, A.H. ATUSPARIA, A.H. LAS PALMERAS, A.H. SAN MIGUEL, COOP. LAS MAGNOLIAS, A.H. LOS HERALDOS, A.H. JOSÉ GÁLVEZ, APV. URPI., A.H. SIMON BOLÍVAR, A.H. SANTA MARTHA, A.H. 16 DE DICIEMBRE, COOP. LA FRAGATA, AMPLIACIÓN, A.H. SANTA FE, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS, A.H. RAMIRO PRIALÉ

CORTE DE AGUA HOY Y MAÑANA

Martes 8 de febrero

VENTANILLA 08:30 – 17:30

PASAJE A/ CA. PABLO BONNER

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

COOPERATIVA LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRA 1, 2, 4, 7, CALLE TRADICIONES CDRA 1, MZ A, B, C, CALLE LAS CANTAILLAS CDRA 1, URB. CAJA DE AGUA AV. LIMA CDRA 1, 2, 3, MZ F, F4, I, CALLE AREQUIPA CDRA 2, CALLE CABO BLANCO CDRA 1, 3, PASAJE EL OBSERVADOR CDRA 1, PASAJE HUANCAYO CDRA 3, PASAJE MOLLENDO CDRA 1,MZ CH, D, F, PASAJE PRIVADO CDRA 1,2, MZ A, B, C, D, E, E4, F, F4, G, H, CALLE CUSCO CDRA 3, MZ CH D4, CALLE PISCO CDRA 3, 4, CALLE PUNO CDRA 2, CALLE SAN PEDRO DE LLOC CDRA 1, MZ D, E, JR. ZORRITOS CDRA 2, 3, MZ A, B, C, F, F4, G, A.H. CHACARILLA DE OTERO MZ A, B, C, D, E, F, A.H. 3 COMPUERTAS MZ A, B, C, C2, D, E.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 15:30

URB. ARIZONA II MZ A, B, C, E, G, URB. LAS BEGONIAS MZ A, B, C, ASOC. AMPLIACION PORTALES DE CHAVIN MZ F.

HUAURA 09:30 A 14:30

HUMAYA Y C.P LA SOLEDAD PM0912 (SUMINISTRO: 2671590), UBICADO EN EL DISTRITO DE SAYÁN

Miércoles 9 de febrero

MAGDALENA 08:00 – 17:00

URB. ORRANTIA DEL MAR CALLE LORENZO ROKOVICH CDRA 1, CALLE MIGUEL SOTO VALLE CDRA 1, 2, JR. JOSÉ COSIO CDRA 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA 2, 3, JR. TRUJILLO CDRA 1, 2.

SAN MIGUEL 08:30 – 16:00

URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRA 10, AV. LA PAZ CDRA 10, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA 10.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. JOSÉ GALVEZ CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV. LA PAZ CDRA 1, 4, CALLE WASHINGTON CDRA 1, 2, 4, 8, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 9, 10, 11, 12, 13, JR. ATAHUALPA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. BELISARIO SUAREZ CDRA 2, 6, JR. BRASIL CDRA 2, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRA 1, 2, 4, 5, 7, 8, MZ A, B, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 11, JR. HUASCAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. LINCOLN CDRA 3, 4, 5, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRA 10, 11, 12, 13, JR. MONTEVIDEO CDRA 1, 2, 4, JR. UNIÓN CDRA 7, JR. VICTOR FAJARDO CDRA 11, 12, JR. VIGIL CDRA 10, JR. ZARUMILLA CDRA 4, 5, MZ A, PASAJE ANDRÉS A. CÁCERES CDRA 1, PASAJE LOS CUBANOS CDRA 1, 2.

COMAS 09:00 – 18:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. LOS INCAS CDRA 1, 2, JR. SAN GENARO CDRA 1, MZ F, JR. SAN GERÓNIMO CDRA 1, 2, MZ J, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA 1, 2, MZ A, E, G, JR. SAN JUSTO CDRA 1, MZ G, J, COOPERATIVA PABLO VI MZ A, C, G, J, LL, AV. TUPAC AMARU CDRA 49, 50, 51, 52, 76, 77, JR. CUSCO CDRA 1, 2, JR. TACNA CDRA 6, MZ A, C, CH, L, LL, PASAJE 3 CDRA 1, MZ A, B, PASAJE MACHUPICCHU CDRA 1, PASAJE TINTA CDRA 1, URB. LA ALBORADA AV. TUPAC AMARU MZ A, F.

COMAS 09:30 – 16:30

URB. EL ÁLAMO AV. HÉROES DEL ALTO CENEPA MZ V, V1.

BELLAVISTA 15:00 – 17:00

URB. PROCION MZ A, B, C, D, E, F, CALLE AMANCAES CDRA 5, 6, JR. LUIS MORE CDRA 2, URB. IMPERIO BOULEVAR IMPERIO CDRA 2, MZ A, E, F, G, H, H1, URB. JOSÉ GALVEZ MZ J, URB. JARDINES DE VIRÚ JR. LOS CRISANTEMOS CDRA 5, JR. LOS ROBLES CDRA 3, 4, 5, CALLE OLIVOS CDRA 5, JR. LAS MARGARITAS CDRA 3, JR. LOS SAUCES CDRA 1, 2, JR. LOS TIPAS CDRA 1, 2, 3, 5, 7.

HUAURA 11:00 A 13:00

AV. HUALMAY – SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

HUAURA 14:30 A 16:30

CALLE IRENE SALVADOR CUADRA 14 Y 15; PASAJE INDEPENDENCIA, AV. LIBERTAD CUADRA 6 A 9; PLAZUELA DE LURIAMA, PASAJE LURIAMA, PASAJE CUEVA, CALLE EULOGIO MARTÍNEZ; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

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