Corte de luz en Lima y Callao desde hoy hasta el sábado: Conoce las zonas y horarios

La compañía eléctrica Enel informó, a través de un comunicado, que hoy, martes 8 de febrero, hasta el sábado 12 de febrero se llevarán a cabo cortes de luz en distintos distritos de Lima y Callao.

Según el comunicado el corte se da por obras de mantenimiento con la intención de que mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Es importante resaltar que el corte del servicio no se dará por completo en cada distrito, sino que se dará en zonas y horarios específicos.

Conoce aquí cómo se desarrollarán los cortes en la semana:

Martes 8 de febrero

VENTANILLA 08:30 – 17:30

PASAJE A/ CA. PABLO BONNER

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

COOPERATIVA LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRA 1, 2, 4, 7, CALLE TRADICIONES CDRA 1, MZ A, B, C, CALLE LAS CANTAILLAS CDRA 1, URB. CAJA DE AGUA AV. LIMA CDRA 1, 2, 3, MZ F, F4, I, CALLE AREQUIPA CDRA 2, CALLE CABO BLANCO CDRA 1, 3, PASAJE EL OBSERVADOR CDRA 1, PASAJE HUANCAYO CDRA 3, PASAJE MOLLENDO CDRA 1,MZ CH, D, F, PASAJE PRIVADO CDRA 1,2, MZ A, B, C, D, E, E4, F, F4, G, H, CALLE CUSCO CDRA 3, MZ CH D4, CALLE PISCO CDRA 3, 4, CALLE PUNO CDRA 2, CALLE SAN PEDRO DE LLOC CDRA 1, MZ D, E, JR. ZORRITOS CDRA 2, 3, MZ A, B, C, F, F4, G, A.H. CHACARILLA DE OTERO MZ A, B, C, D, E, F, A.H. 3 COMPUERTAS MZ A, B, C, C2, D, E.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 15:30

URB. ARIZONA II MZ A, B, C, E, G, URB. LAS BEGONIAS MZ A, B, C, ASOC. AMPLIACION PORTALES DE CHAVIN MZ F.

HUAURA 09:30 A 14:30

HUMAYA Y C.P LA SOLEDAD PM0912 (SUMINISTRO: 2671590), UBICADO EN EL DISTRITO DE SAYÁN

Miércoles 9 de febrero

MAGDALENA 08:00 – 17:00

URB. ORRANTIA DEL MAR CALLE LORENZO ROKOVICH CDRA 1, CALLE MIGUEL SOTO VALLE CDRA 1, 2, JR. JOSÉ COSIO CDRA 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA 2, 3, JR. TRUJILLO CDRA 1, 2.

SAN MIGUEL 08:30 – 16:00

URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRA 10, AV. LA PAZ CDRA 10, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA 10.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. JOSÉ GALVEZ CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV. LA PAZ CDRA 1, 4, CALLE WASHINGTON CDRA 1, 2, 4, 8, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 9, 10, 11, 12, 13, JR. ATAHUALPA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. BELISARIO SUAREZ CDRA 2, 6, JR. BRASIL CDRA 2, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRA 1, 2, 4, 5, 7, 8, MZ A, B, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 11, JR. HUASCAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. LINCOLN CDRA 3, 4, 5, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRA 10, 11, 12, 13, JR. MONTEVIDEO CDRA 1, 2, 4, JR. UNIÓN CDRA 7, JR. VICTOR FAJARDO CDRA 11, 12, JR. VIGIL CDRA 10, JR. ZARUMILLA CDRA 4, 5, MZ A, PASAJE ANDRÉS A. CÁCERES CDRA 1, PASAJE LOS CUBANOS CDRA 1, 2.

COMAS 09:00 – 18:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. LOS INCAS CDRA 1, 2, JR. SAN GENARO CDRA 1, MZ F, JR. SAN GERÓNIMO CDRA 1, 2, MZ J, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA 1, 2, MZ A, E, G, JR. SAN JUSTO CDRA 1, MZ G, J, COOPERATIVA PABLO VI MZ A, C, G, J, LL, AV. TUPAC AMARU CDRA 49, 50, 51, 52, 76, 77, JR. CUSCO CDRA 1, 2, JR. TACNA CDRA 6, MZ A, C, CH, L, LL, PASAJE 3 CDRA 1, MZ A, B, PASAJE MACHUPICCHU CDRA 1, PASAJE TINTA CDRA 1, URB. LA ALBORADA AV. TUPAC AMARU MZ A, F.

COMAS 09:30 – 16:30

URB. EL ÁLAMO AV. HÉROES DEL ALTO CENEPA MZ V, V1.

BELLAVISTA 15:00 – 17:00

URB. PROCION MZ A, B, C, D, E, F, CALLE AMANCAES CDRA 5, 6, JR. LUIS MORE CDRA 2, URB. IMPERIO BOULEVAR IMPERIO CDRA 2, MZ A, E, F, G, H, H1, URB. JOSÉ GALVEZ MZ J, URB. JARDINES DE VIRÚ JR. LOS CRISANTEMOS CDRA 5, JR. LOS ROBLES CDRA 3, 4, 5, CALLE OLIVOS CDRA 5, JR. LAS MARGARITAS CDRA 3, JR. LOS SAUCES CDRA 1, 2, JR. LOS TIPAS CDRA 1, 2, 3, 5, 7.

HUAURA 11:00 A 13:00

AV. HUALMAY – SANTA ROSA PANAMERICANA NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

HUAURA 14:30 A 16:30

CALLE IRENE SALVADOR CUADRA 14 Y 15; PASAJE INDEPENDENCIA, AV. LIBERTAD CUADRA 6 A 9; PLAZUELA DE LURIAMA, PASAJE LURIAMA, PASAJE CUEVA, CALLE EULOGIO MARTÍNEZ; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Jueves 10 de febrero

PUEBLO LIBRE 08:00 – 17:00

URB. CIRCOLO AV. COLOMBIA CDRA 2, 3, 5, 6, 7, AV. DEL RÍO CDRA 1, 2, 3, AV. RÍO GRANDE CDRA 1, 2, 3, CALLE BAHÍA CDRA 1, 2, 5, CALLE BARRANQUILLA CDRA 1, 3, CALLE BELGRANO CDRA 3, CALLE COPACABANA CDRA 1, 2, CALLE GONDAL CDRA 2, CALLE MAIPU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 7, CALLE RIVADAVIA CDRA 1, CALLE SALTA CDRA 1, CALLE SIMÓN CONDORI CDRA 1, 2, 4, CALLE TERUEL CDRA 1, AV. GENERAL VARELA CDRA 3, 4, 19, 20, 21, JR. JOSÉ PASOS CDRA 1, 2, 3, CALLE MANUEL BELGRANO CDRA 1, CALLE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, 3, 4, CALLE BORGOÑO CDRA 1, PARQUE BOLOGNESI CDRA 1, PARQUE MALDONADO CDRA 1, PASAJE BRASILIA CDRA 1, PROLONGACIÓN 28 DE JULIO CDRA 7, 8.

CALLAO 08:00 – 12:00

URB. SANTA MARINA SUR AV. AUXILIAR ARGENTINA CDRA 2, CALLE 4 CDRA 3, BLOCK 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, CALLE CHACHAPOYAS CDRA 2, 3, 4, 5, JR. SANTA FE CDRA 1, 2, JR. SUPE CDRA 1, 2, 4, A.H. BEATITA DE HUMAY MZ D, A. H. MARGINAL JOSÉ GALVEZ MZ C, PASAJE 1 MZ A, B, C, PASAJE 2 MZ D, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 2, 3.

CARABAYLLO 08:30 – 17:30

A.H. LAS CASUARINAS MZ E, F, A.H. 1° DE NOVIEMBRE MZ C, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, URB. SANTA ISABEL CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, 2, MZ D, G2, O, P, JR. LA VERONICA CDRA 4, MZ N, N2, A.H. BELLO HORIZONTE AV. TUPAC AMARU CDRA 3, 4, MZ A, F, O2, A. H. LA VOZ DE ISRAEL MZ A, B, F, G, I, J, A.H. LOS ROSALES DE CARABAYLLO MZ A, A1, B, C, D, E, F, G, L, A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO MZ B, C, K, P.J. 16 DE ABRIL MZ A, D, G, H, I, K, N, O, P, R, A.H. AMPLIACIÓN LAS CASUARINAS MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, O, P, T, U, V, W, A. H. RAMIRO PRIALE MZ B, D, E, F, I, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, X, W, AGRUPACIÓN VIÑA DEL CARMEN MZ A, B, ASOC. LOS ÁNGELES DE NARANJAL MZ A, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, O.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. ÓSCAR BENAVIDES CDRA.40

BELLAVISTA 09:30 – 16:30

URB SAN ANTONIO AV. MIGUEL GRAU CDRA 19, 20, 21, AV. GUARDIA CHALACA CDRA 16, JR. MIGUEL GRAU CDRA 1, 6.

ANCÓN 11:30 – 12:30

PARQUE INDUSTRIAL DE ANCON AV. LOS ELEVADORES MZ I, J, CALLE LAS VALVULAS MZ K, CALLE LAS TEMPERATURAS MZ J.

CARMEN DE LA LEGUA 13:00 – 15:00

P.J. REYNOSO AV. 1° DE MAYO CDRA 2, 3, 4, 5, 6, MZ L, Q, V, AV. LOPEZ PASOS CDRA 2, 3, 4, 5, 6, AV. JULIO C. TELLO CDRA 3, 4, 5, AV. MANCO CAPAC CDRA 1, 2, 3, 4, 5, BOULEVARD MORALES DUÁREZ CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE FELIPE PINGLO ALVA CDRA 2, CALLE INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE SANTOS CHOCANO CDRA 4, CALLE MELGAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. JORGE CHAVEZ CDRA 1, 2, 5, JR. LIBERTAD CDRA 1, 2, 3, 4, 5.

Viernes 11 de febrero

INDEPENDENCIA 08:00 – 14:00

URBANIZACIÓN INDUSTRIAL NARANJAL CALLE FRAGUAS 379.

CARMEN DE LA LEGUA 08:30 – 12:30

P.J. REYNOSO AV. 1° DE MAYO CDRA 9, 10, 11, 12, AV. 28 DE JULIO CDRA 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, AV. LOPEZ PASOS CDRA 4, 9, 10, 11, 12, AV. JULIO C. TELLO CDRA 9, 10, 11, AV. MANCO CAPAC CDRA 9, 10, 11, 12, BOULEVAR MORALES DUAREZ CDRA 9, 10, 11, 12, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 9, JR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR. JOSE GALVEZ CDRA 6, PASAJE PEDRO RUIZ CDRA 4, PASAJE SANTA MARINA CDRA 1, URB. SAN RAFAEL CALLE 20 DE AGOSTO CDRA 1, CALLE FELIPE PINGLO ALVA CDRA 6, P.J. CARMEN DE LA LEGUA CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, 2, 3, CALLE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, 2, CALLE VÍCTOR A. BELAUNDE CDRA 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, URB. LA MERCED JR. 27 DE JULIO CDRA 1, 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:30

PROGRAMA DE VIVIENDA SUTA ESSALUD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, PROGRAMA VIV. LA PERLA MZ A, B, C, E, F, PROG. VIV. SANTA LEONORA MZ B, C, D, E, PROG. VIV. EL BOSQUE MZ C, D, PROG. VIV. SANTA BARBARA MZ B, C, D, E, F, G, ASOC. SANTA MARÍA MZ A, E, F, PROG. VIV. VALLE AZUL MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, URB. URANIO MZ I, J, PROG. VIV. EL BUEN JESÚS MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. LOS PINOS MZ B, C, PROG. VIV. SAN CRISTOBAL MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. ASOC. LAS LOMAS DE CHILLON MZ A, B, PROG. VIV. SAN VALENTÍN MZ A, B, ASOC. VILLA RICA MZ A, B, ASOC. SANTA MARÍA MZ A, B, C, D, E, ASOC. SANTA TERESA MZ C, E, F.

CALLAO 09:00 – 18:00

URB. RAMÓN CASTILLA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 1, 3, 4, 5, 8, 9, URB. INDUSTRIAL LA CHALACA MZ A, CALLE DOMINGO CICCERELO CDRA 1, 2, MZ B, CALLE GUILLERMO RONALD CDRA 4, MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO CDRA 1, MZ B, C.

COMAS 09:00 – 17:30

P.J. MILAGRO DE JESÚS AV. MILAGRO DE JESÚS CDRA 3, 4,5, MZ H1, U, V, B, B1, C, C3, C4, C5, C7, C8, C9, D, D2, D4, D6, D7, F, G, R4, S2, CALLE SAN JUAN CDRA 1, MZ Q, Q9, CALLE SAN MIGUEL CDRA 1, 2, 3, 4, 5, MZ A1, B, C, C1, C3, C5, C6, C7, C8, C9, N, P, U, Z, CALLE EL CARMEN CDRA 1, 2, MZ N, O, JR. SAN ANTONIO DE PADUA CDRA 2, MZ R, JR. SAN CIPRIANO MZ B, C, D2, D4, JR. SAN JUAN CDRA 1, MZ P, Z, JR. SAN JUDAS TADEO CDRA 1, 2, MZ E1, Y, JR. SAN LUIS CDRA 1, JR. SAN PEDRO APÓSTOL CDRA 2, 4, MZ H1, I, I1, JR. SANTA CRUZ CDRA 3, 4, MZ I1, Y, O, P, JR. SANTA MARTA CDRA 1, 2, 3, JR. SANTA ROSA CDRA 1, 2, MZ A, B, H, Q, R, R2, S, S2, PASAJE LOS JARDINES CDRA 1, 2, MZ Q, PASAJE SAN ANTONIO DE PADUA CDRA 1, MZ B, B1, C, D, S, S2, S3, PASAJE SAN JUDAS TADEO CDRA 1, 2, MZ A, C, C2, D, D1, PASAJE SANTA ISABEL CDRA 1, MZ Z.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 15:30

ASOC. SAN GUILLERMO MZ A, B, ASOC. PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZAPALLAL MZ F, F2, G2, H, I, L, CALLE SAN MARTÍN CDRA 6.

BELLAVISTA 13:00 – 15:00

URB. SAN JOSÉ CALLE ARATA CDRA 2, 3, CALLE VARÓN HUMBOLD CDRA 2, CALLE GASTAÑETA CDRA 2, CALLE HERMILIO VALDIZÁN CDRA 1, CALLE RADIGUETTI CDRA 1, 2, 4, CALLE SEBASTIÁN BARRANCA CDRA 1, 2, 3, CALLE ANTONIO RAIMONDI CDRA 1, 2, 3, JR. DE LA CONDAMINE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. COSME BUENO CDRA 2, 3, JR. JULIO C. TELLO CDRA 1, 2, 3, 4, JR. LOS CONDORES CDRA 3, URB. SAN JOAQUÍN CALLE ATILIO BATTIFORA CDRA 1, CALLE HUMBERTO SPEZIANI CDRA 1, 2, CALLE JUAN SALCEDO CDRA 2, 3, 5, JR. RICARDO PALMA CDRA 6, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA 1, 2, 3, 4, PASAJE PRIVADO CDRA 3.

HUAURA 11:00 A 13:00

URB. DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN – FONAVI UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

HUAURA 14:30 A 16:30

URB. LOS CIPRESES MZ. K,L,Ñ UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

Sábado 12 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. LOS REGADORES AV. LAS LOMAS CDRA 12, MZ K, N, AV. LOS CÓNDORES MZ A, URB. VALLE DE MANTARO AV. LOS REGADORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, URB. ZARATE AV. LURIGANCHO CDRA 11, 12, ASOC. MOSHA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, P, N, M, A.H. PALOMARES MZ N, ASOC. NUEVO AMANECER MZ A, URB. MAHERA MZ A, B, C, D, A.H. ALTO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, F, O, P, P2.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV. MIROQUESADA CDRA 7, JR. ATAHUALPA CDRA 5, 8, JR. CUSCO CDRA 3, 5, 6, 7, JR. LAZARETO CDRA 7, 8, 9.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. 23 DE OCTUBRE MZ A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, ASOC. AYAUCHO MZ N.

CARABAYLLO 09:00 – 14:00

URB. SANTA BARBARA MZ A, B, C, D, E, F.

CALLAO 09:00 – 16:00

URB. SAN ANTONIO AV. CHALACA CDRA 20, 21, CALLE ESMERALDAS CDRA 2, CALLE LAS AMATISTAS CDRA 1, 2, CALLE LOS BRILLANTES CDRA 1, CALLE LOS DIAMANTES CDRA 1, 2, JR. AGUAMARINA CDRA 2, JR. LOS TOPACIOS CDRA 1, 2, JR. LOS ZAFIROS CDRA 2.

HUAURA 08:00 - 14:00

PLAZUELA DOS DE MAYO, AV. 28 DE JULIO CDRA. 8 Y 9; AV. DOS DE MAYO CDRA. 1; CALLE CORONOEL PORTILLO CDRA.1, PASAJE CORONEL PORTILLO, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

SEGUIR LEYENDO