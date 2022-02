Salvador del Solar, Jorge Nieto, Roger Najar y los nombres que se vocean para asumir la PCM

Pedro Castillo hará juramentar al ministro del Interior en las próximas horas.

El presidente de la República, Pedro Castillo , anunció el pasado viernes que el gabinete liderado por Héctor Valer será recompuesto, solo tres días después de su nombramiento . En su mensaje a la Nación, el mandatario no hizo referencia a los antecedentes de violencia familiar del titular del Consejo de Ministros y le echó la culpa al Congreso de su destitución por no querer recibirlo el día de mañana, 5 de febrero, para exponer las políticas del Gobierno.

“Por ello he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas, y profesionales del país, ya que más allá de la forma de pensar o de ideologías debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día, al emprendedor que es el motor del país y a nuestras hermanas y hermanos del Perú profundo”, expresó.

Con este anuncio, el jefe de Estado se ve obligado a convocar a un cuarto gabinete en poco más de seis meses. Aunque el mandatario no adelantó nombres ni fecha para conocer a sus nuevos ministros de Estados, el aún premier Valer comentó este lunes que Castillo alista hasta dos listas de gabinetes, una en consenso con la izquierda y otra en consenso con otros grupos políticos. Señaló que el presidente le pidió la opinión para algunos nombres. Pero guardó reserva en revelarlos.

Sin embargo, hay una serie de rumores sobre la composición del Consejo de Ministros. Aquí algunos nombres.

JORGE NIETO MONTESINOS

Se ha desempeñado como ministro de Cultura y de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y constantemente se le ve como analista político en diferentes programas. Además, lidera el movimiento político Buen Gobierno desde el año 2019.

En declaraciones a Epicentro TV, Nieto reveló que ha sido recibido una llamada del gobierno. “Me han invitado a conversar, como es natural, acepté la conversación. Tendré que enterarme ahí de qué quieren hablar”, dijo.

“Lo que es viable en este momento es un gobierno de Gabinete, lo cual supone que se le da todo el poder al primer ministro, de modo que puede desarrollar las tareas que se acuerden, lo que se ha visto es que funcionarios de rango menor se pelean o que hay gabinetes en la sombra, eso no puede continuar, tiene que acabarse con esa forma de funcionamiento. No puede haber consejeros con más poder que funcionarios nombrados”, agregó.

SALVADOR DEL SOLAR

El expremier del gobierno de Martín Vizcarra empezó a sonar este lunes como posible reemplazante de Héctor Valer. Un viejo conocido por su gestión durante un momento clave en el último cierre del Congreso de la República en el año 2019, cuando se presentó en el Congreso e hizo cuestión de confianza. Anteriormente se había desempeñado como ministro de Cultura en el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces está alejado de la política.

ROGER NÁJAR

El economista de Ucayali es otro de los que suena como reemplazante de Mirtha Vásquez. Fue congresista por el partido Unión por el Perú en el periodo 2006-2011 y últimamente se ha visto una cercanía con el presidente Pedro Castillo. Un informe del diario El Comercio dio a conocer reuniones del mandatario con Najar en Palacio de Gobierno.

En agosto pasado, a la salida de una reunión con el entonces premier Guido Bellido, le dijo a la prensa que no descartaba ser asesor: “He venido a visitar al premier, soy miembro del partido (Perú Libre) igual que él y he venido a coordinar con él. ¿Ser asesor de Guido Bellido? Podría ser, no lo descarto”, expresó.

ROBERTO SÁNCHEZ

También aparecen nombres como el de funicionarios que actualmente forman parte del Ejecutivo, como el del aún ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Este nombre apareció desde que se voceaba el primer gabinete.

Se trata de un profesional de la gestión pública con 10 años en el campo de la gestión intergubernamental en políticas, programas y proyectos en los tres niveles de gobierno. Según el Mincetur, Sánchez tiene dominio de las políticas locales y los sistemas financieros administrativos y logísticos (SIAF/SIGA), del ciclo de proyectos de inversión y ejecución contractual (gestión de servicios públicos), con nominación a Buenas Prácticas Gubernamentales en gobiernos regionales y locales.

Cuenta con competencias logradas sobre la base de la experiencia como funcionario y servidor; y en responsabilidades de desarrollo económico, social, contrataciones públicas, procesos administrativos disciplinarios, gestión de planes, seguimiento y monitoreo.

Ha sido acreditado ante unidades formuladoras de proyectos de inversión. Es un profesional con entrenamiento y dominio de temas vinculados a climas organizacionales y relaciones humanas.

DINA BOLUARTE

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social es una de las personas cercanas a Pedro Castillo desde época electoral. Y es una de las que ha defendido férreamente al presidente frente a todas las situaciones adversas. Aunque un dato relevante es que no cuenta con el apoyo de la bancada de Perú Libre.

OTROS

Otro de los rumores es que el nuevo primer ministro podrían estar otra vez en el Congreso de la República. Según trascendió, luego de que Valer presentara su carta de renuncia, se vio al congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo y al parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón en Palacio de Gobierno . Además, este último habría sido recomendado al jefe de Estado por el partido oficialista, según reveló a la presenta la legisladora de Perú Libre, Kelly Portalatino.

Sin embargo, tras enterarse de la recomposición del Consejo de Ministros, varios congresistas expresaron su deseo de que los nuevos ministros de Estado no deben tener ninguna relación con anteriores gabinetes ni pertenecer a una organización política en el parlamento.

MENSAJE A LA NACIÓN DE PEDRO CASTILLO

En otra parte de su discurso, el mandatario señaló que los desafíos que enfrenta nuestro país son enormes y requieren la unidad y compromiso de todos los peruanos. Además, sostuvo que durante los últimos cinco años el Perú vivió en permanente incertidumbre por el enfrentamiento inútil entre los poderes del Estado.

“Producto de ello tuvimos cuatro presidentes y un Congreso disuelto con la consecuente inestabilidad política, económica y social, nuestros ciudadanos en especial los más pobres no quieren ver más confrontaciones ni comportamientos obstruccionistas, ni antidemocráticos, tampoco anuncios de vacancias, de cierres del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo, ni interpelaciones y censuras injustificadas, no debemos seguir en lo mismo, aprendamos del pasado”, dijo.

En ese sentido, precisó que en esta hora crucial el país exige de sus autoridades un comportamiento responsable que dedique todo su tiempo y esfuerzo a la solución de sus demandas más urgentes.

“Hoy los grandes retos que enfrenta nuestro país son el cómo contener la pandemia, la emergencia ambiental, la emergencia por la inseguridad ciudadana, el retorno a la presencialidad escolar, la lucha contra la corrupción y contra la violencia a la mujer, los conflictos sociales, la reactivación económica, la masificación del gas, la segunda reforma agraria, los precios justos de agua luz teléfono y otros”, agregó.

