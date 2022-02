Cinco formas de prevenir la infección urinaria. (Foto:Captura)

Las infecciones urinarias aumentan en verano debido al cambio de temperatura; sin embargo, esta enfermedad puede aparecer en cualquier época del año. El incremento de sudoración en esta época del año es demasiado común y la zona íntima puede llenarse de bacterias.

Además de la sudoración no es el único causante de infecciones a esa lista se le suman, el uso de prendas íntimas sintéticas o inclusive el uso de productos de limpieza inadecuados.

Según el doctor Ibrahín Echeverría, urólogo de la clínica Urozen, estas infecciones afectan a cualquier órgano del aparato urinario como riñones, uréteres, vejiga o uretra.

Asimismo, el especialsita indica que las infecciones, según donde se produzcan pueden ser denominadas como altas o bajas.

“Las más comunes son las llamadas bajas que involucran a la vejiga o la uretra. Estas suelen ser muy molestas y provocan ardor al orinar, dolor en la parte inferior del abdomen, aumento en la frecuencia de micción y mal olor en la orina”, sostiene.

¿SE PUEDE PREVENIR ESTA INFECCIÓN?

La respuesta es sí, aunque existan muchos factores de riesgo que predispongan a la persona, sí se pueden tomar acciones para prevenir y evitar infecciones urinarias.

“Si bien existen muchos factores de riesgo que predisponen tanto a hombres como a mujeres a padecer de infecciones urinarias, es posible tomar acción y evitarlas”, afirma el doctor Echevarría.

FORMAS DE PREVENIR LA INFECCIÓN URINARIA

Ahora que ya sabemos que es posible prevenir este tipo de infección, te compartiremos los tips básicos para evitar su aparición. Esto aplica tanto para hombres y mujeres, según el especialista.

1. Utilice ropa interior de algodón.

Las bacterias suelen desarrollarse en condiciones de humedad y calor. Por ello, es recomendable vestir ropa interior de algodón ya que además de ser hipoalergénica facilita una ventilación idónea. La ropa interior de materiales sintéticos, como licra o nylon, suele provocar enrojecimiento en la piel y exceso de sudoración.

2. Tenga una buena higiene.

Un correcto aseo es esencial para prevenir las infecciones urinarias , ya que las bacterias pueden desplazarse desde la zona anal hacia la región genital.

3. Consumir arándanos.

Este fruto contiene una sustancia llamada proantocianidinas que impide la adherencia de las bacterias a las paredes del tracto urinario. Gracias a esto las bacterias pueden ser arrastradas al exterior por medio de la orina.

4. Mantenga la hidratación.

El requerimiento de agua de cada persona varía en relación al peso, edad y temperatura, entre otros. Un balance adecuado entre la hidratación y la pérdida de líquidos es importante para mantener un buen funcionamiento corporal.

5. Evite la postergar de la micción.

Aguantar la orina un tiempo prolongado puede tener efectos contraproducentes para la salud. Al orinar se expulsa una parte de las bacterias que lograron ingresar a la uretra o la vejiga. Por ello, miccionar de forma regular puede prevenir una infección.

FORMAS ADICIONALES DE CUIDARLO

- Evite la ropa apretada.

La ropa interior ajustada y con costuras marcadas puede causar irritaciones por la fricción entre la tela y la piel , lo ideal es seleccionar prendas íntimas con la talla adecuada y evitar utilizar pantalones apretados.

- Use jabones de pH neutro.

Los genitales son la parte más delicada del cuerpo por lo que es necesario elegir un jabón que no sea agresivo, no reseque la zona, no irrite y no modifique el pH.

