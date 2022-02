Programación de partidos de hoy, martes 08 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - FA Cup Fourth Round - Manchester United v Middlesbrough - Old Trafford, Manchester, Britain - February 4, 2022 Middlesbrough's Joe Lumley in action with Manchester United's Cristiano Ronaldo REUTERS/Craig Brough

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Por fin empieza la esperada Fase 1 de la Copa Libertadores con el encuentro entre Montevideo City Torque vs. Barcelona de Guayaquil. Asimismo, continúa la Sub 20 del mismo torneo, el duelo más esperado es el de Independiente del Valle vs. Sporting Cristal. El mundial de clubes tendrá hoy la primera semifinal entre Palmeiras vs. Al-Ahly.

En Europa, habrá encuentros en la Premier League de Inglaterra y en la Copa Italia que empieza los cuartos de final del campeonato. Los enfrentamientos más esperados son el del Manchester City vs. Burnley por la Premier League y el único partido por la Copa Italia entre Inter de Milán vs. Roma.

En Latinoamérica, además de la Copa Libertadores, el fútbol mexicano, uruguayo y colombiano serán los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa la fase clausura de la Liga Expansión MX, el Campeonato Uruguayo y la Liga BetPlay. Los cotejos más esperados serán entre Dorados de Sinaloa vs. Pumas de Tabasco en la Liga Expansión MX, Cerrito vs. Danubio en el Campeonato Uruguayo y Deportivo Pereira vs. Once Caldas en la Liga BetPlay.

Mundial de Clubes

11:30 a.m. Palmeiras vs. Al-Ahly – FIFA TV

Liga Expansión MX - México

2:00 p.m. Cancún FC vs. Tepatitlán FC – Marca Claro y canal Claro en YouTube

2:00 p.m. Correcaminos vs. Atlético Morelia – Marca Claro y canal Claro en YouTube

2:00 p.m. Dorados de Sinaloa vs. Pumas Tabasco – Marca Claro y canal Claro en YouTube

Premier League – Inglaterra

2:45 p.m. West Ham vs. Watford – Star +, ESPN 3

2:45 p.m. Newcastle vs. Everton – Star +

3:00 p.m. Manchester United vs. Burnley – Star+, ESPN 2

Copa Italia – Cuartos de Final

3:00 p.m. Inter de Milán vs. Roma – Star +, ESPN

Copa Libertadores – Sub 20

3:00 p.m. Independiente del Valle vs. Sporting Cristal – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

5:30 p.m. Caracas FC vs. Blomming – Conmebol Libertadores en YouTube, Conmebol Libertadores en Twitch, Conmebol Libertadores en TikTok

Liga BetPlay - Colombia

6:00 p.m. Medellín vs. Cortuluá – Win Sports +

8:05 p.m. Deportivo Pereira vs. Once Caldas – Win Sports +

Campeonato Uruguayo

6:00 p.m. Cerrito vs. Danubio – GolTV Play

Copa Libertadores – Fase 1

7:30 p.m. Montevideo City Torque vs. Barcelona de Guayaquil – Star +, ESPN

