Santiago Ormeño fue respaldado por Luis Iberico: “Lo de las críticas le pasa a cualquier futbolista, hay que tener mucha cabeza”

Santiago Ormeño fue críticado por su actuación en el Perú vs. Ecuador.

Santiago Ormeño no atraviesa un buen momento tras recibir las críticas de muchos por su actuación en el Perú vs. Ecuador por Eliminatorias. Pero, el delantero ha recibido el apoyo de sus compañeros de la selección, entre ellos la de Luis Iberico. El futbolista de Melgar respaldó al ‘nueve’ en una reciente entrevista.

“Conozco a Santiago Ormeño, sé que es un gran jugador y gran persona. Lo de las críticas le pasa a cualquier futbolista, hay que tener mucha cabeza”, señaló en una conversación con RPP Noticias.

Ormeño fue el delantero titular en el empate entre la selección peruana y ecuatoriana. El jugador del León de la Liga MX fue cambiado en el entretiempo y en su reemplazo entró ‘Canchita’ Gonzáles.

En general, el equipo de Ricardo Gareca no tuvo unos primeros 45 minutos buenos. Después del gol al inicio del partido, no pudo sobreponerse y plasmar su fútbol en el estadio Nacional. Los ‘incaicos’ por momentos se vieron sometidos por la velocidad de la visita y en muchos pasajes no tuvieron el balón.

Por consencuencia, los balones no le llegaban al atacante, es más, el conjunto nacional no tuvo remates directos en la primera parte. Esto fue muy críticado por los hinchas, quienes pidieron la inclusión de Alex Valera en el once titular.

El peruano Santiago Ormeño luchando un balón con Piero Hincapié. | Foto: REUTERS

PRESENTE DE IBERICO

A diferencia de Ormeño, Luis Iberico tiene un buen presente. Estuvo en los partidos amistosos de la ‘bicolor’ contra Panamá y Jamaica, en este último anotó. Y este fin de semana, hizo lo mismo con Melgar en el triunfo sobre Carlos Mannucci.

“Estoy contento porque volvió la gente en el torneo local y sacamos el partido adelante. Sabemos que hay varios goleadores en el equipo, cualquiera puede marcar, lo que nosotros buscamos es campeonar”, manifestó.

El año pasado fue uno de los goleadores de la Liga 1 con 14 tantos y se ha proyectado aumentar la cantidad de goles este 2022. “Estaría tranquilo con más de 20 goles en la temporada, espero que se dé”.





