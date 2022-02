Vladimir Cerrón: “¡Castillo, no renuncie! Póngale identidad política al Gabinete”

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. | Foto: Presidencia de la República

El secretario general de Perú, Vladimir Carrón, respondió a las voces que piden la renuncia del presidente de la República, Pedro Castillo, luego de que su tercer gabinete cayera en menos poco más seis meses.

A través de su cuenta de Twitter, el líder del partido que llevó a Castillo a Palacio de Gobierno, se dirigió al mandatario para darle algunos consejos de qué características debería tener el cuarto gabinete para contar con un “amplio apoyo popular”.

“¡Castillo no renuncie!, póngale identidad política al Gabinete, marque el derrotero del gobierno, adviértale al país cuál es la meta cumbre; el pueblo analizará si apoya o no, es fácil gobernar desde la izquierda con amplio apoyo popular, pero defínase, nada a media tinta”, expresó este domingo.

En esa línea, Cerrón se refirió a la entrevista publicada este domingo al exsecretario de despacho presidencial Carlos Jaico, quien recomendó al jefe de Estado dar un paso al costado por una cuestión de dignidad:

“Por una cuestión de dignidad, de estabilidad y gobernabilidad para el Perú, el señor Pedro Castillo debería renunciar, porque ha probado que no está apto para el cargo. No solo no lo está, sino que no hace nada para cambiar esa situación, por lo menos interesarse más o rodearse de gente profesional, capaz. Él ha hecho exactamente lo contrario”, declaró Carlos Jaico al diario El Comercio.

Cerrón publicó en Twitter una imagen de la entrevista a Jaico y citó la siguiente frase del filósofo francés Voltaire: “Señor, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos me protejo yo mismo”.

El sábado, el líder de Perú Libre también se dirigió al jefe de Estado en su cuenta de Twitter para recordarle que prometió un Gabinete con “apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales”. “Que sean fuerzas con representación parlamentaria, académicos del pueblo convencidos de la misión de una nueva patria y profesionales audaces para implementar el programa”, expresó Cerrón.

Además, criticó que ex miembros del anterior gabinete estén “alimentando la inestabilidad política” con sus declaraciones a la prensa sobre el mandatario.

“Muchos alacranes a quienes el Presidente dio su confianza han volteado la cola y lo están picando, ‘alimentando la inestabilidad política’. Usted lo sabía, se lo dijimos, se lo volvemos a decir, lo volverán a picar, ¿hasta cuándo? hasta que aprenda a identificarlos”, señaló

Por otro lado, también criticó a la bancada de Perú Democrático, conformada por exintegrantes de Perú Libre, y los acusó de querer capturar ministerios y llevar al gobierno a dos crisis de gabinete:

“Bancada Perú Democrático desde su génesis tuvo la única misión de capturar ministerios, condición que en PL les estaba negada sin respaldo, de todos sus integrantes solo uno no tiene esa ambición. Es culpable de llevar al gobierno a dos crisis de gabinete por su angurria. El Presidente debe evaluar seriamente este fenómeno o seguirá cometiendo errores. No hay como tomar las decisiones de manera orgánica, la responsabilidad es colectiva, las designaciones transparentes, el riesgo de error mínimo y tiene alma democrática”, indicó.

