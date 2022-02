Pablo Cárdenas a Alianza Lima: la situación del lateral derecho chileno con ascendencia peruana

Pablo Cárdenas (derecha) tiene un valor de mercado de 300 mil euros, según Transfermarkt. | Foto: Agencias

Alianza Lima ya hizo su debut en la Liga 1 aunque con un resultado no tan favorable, pues empató de local ante Atlético Grau de Piura. Sin embargo, recién es el primer partido y los equipos vienen tomando la forma de lo que significa volver al Descentralizado tras dos años de ausencia. En ese sentido, el equipo se viene acomodando, aunque hay piezas que faltan por completar en ese plantel. De hecho, uno de los nombres que ha sonado ha sido el de Pablo Cárdenas, lateral derecho de Cobresal de Chile.

Es un jugador que ha sonado mucho en la órbita del conjunto ‘aliancista’ desde finales del 2021 para reforzar dicho puesto de cara a esta temporada. Ahora, la pregunta es: ¿cómo quedó esta situación? Te la contamos a continuación:

De acuerdo con Gerson Cuba, periodista de ‘Alianza History’, señaló que el entorno del futbolista tiene plena intención de llegar a Matute, pero no ha habido un nuevo contacto entre su representante y los directivos ‘blanquiazules’. “ Sobre Pablo Cárdenas a Alianza Lima: su entorno señala que mantiene el interés por venir, pero que, por ahora, no hubo nuevo contacto. El lateral, quien estuvo cerca de Cusco FC, llegaría como préstamo con opción a compra tras obtener su DNI”, expresó el comunicador a través de la cuenta de Twitter de dicho medio que cubre todo el entorno de Alianza Lima.

Información del periodista Gerson Cuba sobre Pablo Cárdenas y Alianza Lima.

Cabe resaltar, que el mercado de pases y de inscripción en el torneo local inició el pasado 15 de diciembre y culmina el 08 de marzo, por lo que de no inscribirlo, deberá esperar hasta mitad de año.

Cárdenas es un futbolista nacido en Providencia, Chile pero que tiene raíces peruanas por intermedio de su padre, quien lo vio nacer en el 2000 . Esto le daría la opción de en un futuro poder integrar la selección de cualquiera de estos dos países, pues tiene la facilidad de tramitar el DNI peruano.

INFORME DE MEDIOS CHILENOS

Inclusive, varios medios ‘sureños’ han informado de este rebote que tuvo la prensa nacional en su momento al percatarse de un potencial peruano en el extranjero que hizo toda su formación en Cobresal. El medio ‘TNT Sports Chile’ dio a conocer un curioso titular a mediados del año pasado: “El lazo sanguíneo con Perú de Pablo Cárdenas, un promisorio lateral chileno”. En la nota destacan que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estaría haciéndole un seguimiento de cara a una posible futura convocatoria.

Titular de 'TNT Sports Chile' sobre Pablo Cárdenas.

Por otro lado, también se recogió información de una entrevista que dio el joven jugador para el diario ‘AS’ en su versión chilena. “ Si de la Roja no me llaman, obviamente optaría por Perú ”, titularon en dicho medio internacional. Esto en parte a unas declaraciones que dio en la misma entrevista de la posibilidad de competir con Luis Advíncula en la ‘blanquirroja. “En Perú puedo tener más cabida que en Chile, por temas de fútbol y jugadores. Si bien aquí está el ‘Huaso’ Isla, y atrás de él vienen jugadores fuertes, en Perú Advíncula es como el más fuerte, y después de eso no hay tanta competencia”, comentó.

Titular de 'AS Chile' sobre Pablo Cárdenas.

COMPETENCIA EN EL PUESTO

Una de las interrogantes que surge a raíz del interés que tuvo en su momento Alianza Lima por sumarlo en sus filas, es ¿cómo así se dio? Resulta que el DT Carlos Bustos no cuenta en el plantel con un jugador especializado para dicho puesto. De hecho, Oslimg Mora vienen desempeñándose como lateral derecho o carrilero, pero su posición es la de volante o extremo derecho, con más vocación ofensiva que defensiva. Y si vemos un reemplazo, los ‘íntimos’ no tienen uno en el plantel. También han utilizado al colombiano Arley Rodríguez en ese puesto por su versatilidad táctica, pero no cumple las funciones de un lateral/carrilero que requiere el entrenador argentino para su estilo de juego. De ahí que haya surgido este interés en este jugador de 1.77 m.

ESTILO DE JUEGO

Pablo Cárdenas es un lateral derecho con mucha proyección en ofensiva . En ese sentido, es un jugador que lanza centros al área con sentido, es decir, mirando quién sería el receptor del balón, lo cual no sucede en muchos casos. Sabe combinar con sus compañeros y tiene buen pase entre líneas. Lo que sí debe mejorar es en el aspecto defensivo, pues tiende a esperar mucho al atacante para quitarle el balón.

SEGUIR LEYENDO