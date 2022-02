Rodrigo Salinas tras el empate ante Alianza Lima: “Nosotros fuimos efectivos” | ENTREVISTA

Rodrigo Salinas tras el empate ante Alianza Lima: “Nosotros fuimos efectivos” | Foto: Atlético Grau

El último viernes por la noche, Rodrigo Javier Salinas, delantero argentino, de 35 años, con la camiseta de Atlético Grau silenció Matute, tras anotar su gol, que conllevaría a ponerse de manera parcial en ventaja frente a Alianza Lima, sin embargo, al final el elenco blanquiazul conseguiría el empate final en el debut de la Liga 1.

Rodrigo Javier Salinas en su primera presentación demostró que conoce su trabajo al cien por ciento, ya que sabe moverse en el área y tiene muy buen juego aéreo, fue así que anotó su primer gol con la camiseta de Atlético Grau tras un excelente cabezazo que venció la resistencia de Ángelo Campos, arquero de Alianza Lima y desató la euforia de todo Piura.

No obstante, diez minutos más tarde, Alianza Lima tuvo impacto a partir de sus cambios, principalmente con Arley Rodríguez, que luchó ante tres rivales y logró asistir a Josepmir Ballón que firmó el empate con un remate potente.

Al término del partido, Infobae entrevistó a Rodrigo Javier Salinas, delantero de Atlético Grau para que analice lo que dejó el empate ante el vigente campeón de la Liga, en condición de visita.

Felicidades por iniciar bien el año y sobre todo por anotarle al vigente campeón, ¿cómo te sentiste y cuál crees que fue la clave para dar el golpe en Matute ante Alianza Lima?

Decirte que en lo personal, me sentí bien para ser el primer partido, en una cancha difícil, sabíamos que enfrentábamos a un gran equipo de una jerarquía importante, pero confiábamos mucho en nuestro poderío y lo que podíamos hacer, en que le podíamos poner las cosas difíciles a Alianza Lima. Además, teníamos la posibilidad de llevarnos los tres puntos, pero hicimos un buen papel.

¿Les quedó un sin sabor que pudieron quedarse con los tres puntos ante Alianza Lima?

Sí, me parece que hicimos bien las cosas contra Alianza Lima. Ellos también tuvieron sus ocasiones de gol. Nosotros pensamos que fuimos efectivos, y si bien, el hecho de arrancar en ventaja podría marcar que nos hubiese podido llevar el triunfo, pero el gol de ellos vino en una jugada un poco desafortunada, donde sacan un centro, que parecía que lo teníamos controlado, son cosas del partido, remata bien el jugador, y como te dije, ellos tuvieron sus situaciones y termina siendo un empate justo. Pero más allá del resultado, creo que hicimos un buen trabajo y eso nos deja con un sabor de satisfacción.

Al ser un delantero con experiencia, ¿qué objetivos te has trazado con Atlético Grau?

Mis objetivos acá en Atlético Grau son poder ayudar al equipo a lograr el objetivo de poder mantenerse en Primera División. En lo personal poder hacer una cantidad de goles y sobre todo estar al 100 por ciento en los partidos, que eso me va a permitir que lo otro venga consecuentemente. Primero siempre el equipo por delante e ir partido a partido para después hacer el análisis a fin de año de que fue lo que se hizo. Ojalá sea un saldo satisfactorio.

Este domingo enfrentan en su cancha a Sport Huancayo, un equipo que llega motivado tras su victoria ante Sporting Cristal, ¿qué saben del rival?

Todos los partidos van a ser difíciles, Huancayo la próxima fecha como los siguientes rivales. Nosotros más allá de lo que pudo hacer el rival, nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer y ya desde este lunes planificar junto con el profesor y el grupo cuáles serán los puntos a atacar para que si Dios quiere hacer un buen partido.

¿Cambiaste alguna camiseta tras el partido ante Alianza Lima?

No he cambiado camiseta con ningún jugador y tampoco tenía pensado. No suelo estar pendiente de esas cosas, pero si en el equipo rival había un conocido, que esta vez no fue la ocasión, por ahí lo cambio. No es mi costumbre cambiar camiseta.

