Anahí Durand desmiente a María del Carmen Alva por decir que ley de orfandad fue impulsada por el Congreso

Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El último domingo, María Carmen Alva brindó una entrevista con el dominical de Latina. Durante la conversación con Mónica Delta, la presidenta del Congreso, expresó que desde el Legislativo han impulsado varias leyes, una de ellas es la ley de la orfandad para apoyar a los niños huérfanos del Perú.

“Déjame decirte que todos los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que dicen que nosotros no trabajamos, han llegado como 80 y un poco más. Han salido publicados más de 30, en autógrafas hay como cinco, y todos están en comisiones. Somos nosotros los que hemos impulsado los proyectos de ley como el de la ley de orfandad”, expresó la presidenta del Congreso.

Ante estas declaraciones, la ex ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la desmintió a través de su cuenta de Twitter, dejando en claro que fue su ex ministerio quien impulsó esta iniciativa en favor de los niños huérfanos del Perú.

“Las autoridades deben trabajar con la verdad, buscando mas bien sumar y articular, sin atribuirse ni menoscabar el trabajo ajeno. Esperemos que así lo entienda la presidenta del @congresoperu por el bien del país. #leydeorfandad”, escribió la ex ministra de la Mujer.

Por otro lado, durante la entrevista con Día D, María del Carmen Alva, también opinó sobre la crisis política que enfrenta el país tras conocer que Pedro Castillo recompondrá por cuarta vez el gabinete ministerial.

“Yo creo que eso lo debió hacer en el primer gabinete. Ahí creo que pudo conseguir un gabinete de amplia base, de todas las fuerzas, de todas las sangres y de prestigio. Ahora sinceramente dudo mucho que gente con capacidad, que se quiera, que tenga dignidad, quiera ir a formar parte de este cuarto gabinete”, sostuvo.

En otro momento, recordó las denuncias de los exfuncionarios del actual Gobierno respecto a que la agenda presidencial es armada por el grupo de asesores del jefe de Estado y que impiden una correcta comunicación con el Gabinete Ministerial.

“Hemos visto que la ex primera ministra Mirtha Vásquez; el exsecretario general Carlos Jaico; el exministro (Avelino) Guillén nos cuentan a todo el país que hay todo un gabinete en la sombra, que el presidente no los recibía a ellos, que no podían trabajar con él, que no les hace caso, la verdad, creo, que nadie quiere entrar a un gabinete que nadie les hace caso y van a estar pintados”, alertó.

Alva también aseguró, que tras las revelaciones de Carlos Jaico y Mirtha Vásquez, quienes mencionaron sobre el “gabinete de sombras”, sería bueno

“Amerita la conformación de una comisión investigadora por supuesto, es preocupante. También me preocupa que una vez que salen recién lo dicen. Ellos han convivido con esta corrupción (...) y como ya no están, ahora lo dicen, habría que pensar en eso”, sentenció.

Sobre conocerse de la conformación de un nuevo gabinete ministerial, María del Carmen Alva, dijo que es “una irresponsabilidad decir que ‘se vayan todos’”.

“Evidentemente (sobre convocatoria a elecciones presidenciales mas no para el Congreso). Y eso lo hemos escuchado a especialistas como Víctor García Toma, Domingo García Belaunde. Esa es la posición de los constitucionalistas serios. No es la posición que ‘se vayan todos’. Es una irresponsabilidad decir que ‘se vayan todos’”, dijo Alva en ATV.

SEGUIR LEYENDO