Ministro Hernando Cevallos espera que Pedro Castillo convoque un mejor gabinete esta vez

En medio de la incertidumbre por el nombramiento del cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo , el aún titular de Salud, Hernando Cevallos, manifestó que el mandatario tiene que conseguir que el nuevo Consejo de Ministros busque unir a la población.

“Creo que hay que seguir trabajando, ya lo ha señalado el presidente, por conformar un gabinete lo más potente posible, lo más capaz, que busque la unidad nacional. Necesitamos reconstruir el gabinete y me parece muy bien”, declaró Cevallos en diálogo a Canal N.

“Ya señalé ayer la necesidad de revisar la conformación del gabinete, el cual tiene que enrumbarse a lo que todos los peruanos queremos: que tenga un nivel de calificación y, además, que tenga los pergaminos de experiencia necesaria para cumplir de la mejor manera”, agregó.

En ese sentir, dijo desconocer sobre los nombres que conformarán el nuevo Consejo de Ministros. Incluso, informó que su continuidad en la cartera de Salud solo depende del mandatario Pedro Castillo.

“No tienen por qué preguntarme a mí el nombramiento del primer ministro, es decisión del presidente. Pero sí he señalado la necesidad de construir un Gabinete en el país de acuerdo a las necesidades y promesas, y a la lucha que ha llevado adelante este Gobierno por las mejoras económicas y derechos laborales y ambientales”, aseveró.

“[¿Va a continuar en el cargo?] Eso es una decisión del presidente, pero nosotros seguimos trabajando de manera normal a pesar que estamos en una etapa de incertidumbre en el país. Asumo que este tema de va a resolver a la brevedad y mientras tanto, seguimos trabajando”, manifestó el ministro.

Asimismo, negó que conversado con el jefe de Estado sobre la posibilidad de que sea él quien reemplaza a Héctor Valer como premier. “No he conversado con el presidente ningún nombre. Tengo entendido que está haciendo las consultas respectivas”, dijo.

Por último, el titular del Ministerio de Salud se refirió al mensaje a la nación que Pedro Castillo brindó ayer por la noche. Consideró que existe una “responsabilidad colectiva” entre el Ejecutivo y el Congreso para, una vez más, poner en crisis al país.

“No se trata acá que la culpa la tiene el presidente Castillo que viene trabajando incesantemente. No quiere decir que no se cometan errores. He manifestado ayer la necesidad de perfilar mejor el Gabinete hacia las necesidades que tiene el país y las propuestas que hace el Gobierno, pero el Congreso también tiene responsabilidad de no confrontar sino buscar acercamiento y diálogo”, manifestó.

HÉCTOR VALER: “ACEPTO MI DERROTA”

Esta tarde, Héctor Valer dio su último discurso a la nación como presidente del Consejo de Ministros (PCM). El todavía premier confirmó que presentó su carta de renuncia al cargo, debido a “denuncias falsas” presentadas en su contra por la oposición.

“Vengo a decirles que acepto la derrota. Ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y que están vinculados a la extrema derecha. Construyeron una imagen de agresor, han herido a un premier, por eso se retira a un cuartel para curar sus heridas y volver dispuesto cuando el pueblo quiera”, manifestó en los exteriores del Palacio de Gobierno.

“Reconozco mi derrota. Ojalá así reconocieran su derrota aquellos que perdieron las elecciones y dicen que el presidente es Comunista y que conduce al comunismo al país”, acotó.

En la conferencia de prensa, Valer Pinto remarcó que existe una discrepancia entre Pedro Castillo y el programa de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Además, resaltó que, en su mensaje a la Nación de ayer, el mandatario tendió la mano a personajes de distintos sectores políticos “para conversar y poder llegar a un consenso”.

