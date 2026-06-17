¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra y Croacia, en el podio en las dos últimas justas, se estrenan en Norteamérica 2026. Crédito: ČTK/El Desmarque

El telón del Grupo L del Mundial 2026 se levanta con uno de los enfrentamientos más atractivos de la primera jornada. Inglaterra y Croacia, dos selecciones acostumbradas a competir en las grandes citas, vuelven a cruzar sus caminos en una Copa del Mundo ocho años después de aquella inolvidable semifinal de Rusia 2018, cuando los balcánicos se impusieron en la prórroga para alcanzar la primera final mundialista de su historia.

Para los ingleses, el torneo representa una nueva oportunidad de transformar una generación repleta de talento en un título que les ha sido esquivo desde 1966. Con figuras consolidadas en la élite europea, los ‘three lions’ parten como favoritos para avanzar en la competición. Enfrente estará una Croacia que se resiste a abandonar el protagonismo internacional. Liderada por el inagotable Luka Modric, la selección balcánica llega respaldada por una trayectoria reciente excepcional: fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y alcanzó el tercer lugar en Catar 2022, credenciales que la mantienen como una de las selecciones más competitivas del panorama mundial.

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¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia?

De acuerdo a la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Argentina y Argelia se jugará este miércoles 17 de junio desde las 15:00 horas de Perú en el Dallas Stadium. A continuación, te compartimos todos los horarios del encuentro según cada zona y país:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 17:00 horas

España: 22:00 horas

Dallas (hora local): 15:00 horas

Jude Bellingham desafía la resistencia en defensa de Josko Gvardiol. - Crédito: AFP

¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia?

El encuentro contará con transmisión internacional en distintas regiones del mundo a través de las señales oficiales con derechos del Mundial 2026. En Sudamérica, el partido podrá verse mediante DSports y la plataforma DGO, que ofrecerán cobertura completa del torneo. En Perú, el encuentro podrá ser seguido también por América TV y la plataforma Disney +; en Argentina, el duelo será transmitido por TyC Sports, además de sus respectivas plataformas digitales, permitiendo seguir el encuentro en vivo por televisión y streaming.

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En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de FS1 y Telemundo. En España, el compromiso será emitido por DAZN y otras señales autorizadas, que cuentan con los derechos de transmisión del certamen.

Reencuentro con sabor a revancha

El duelo entre Inglaterra y Croacia en Arlington no solo abre el Grupo L del Mundial 2026; también reaviva el recuerdo de una de las semifinales más recordadas de Rusia 2018. Aquella noche, los balcánicos remontaron y vencieron 2-1 en tiempo suplementario para alcanzar la primera final mundialista de su historia, mientras que los ingleses vieron frustrado su sueño de volver a disputar un título. Desde entonces, el cruce quedó marcado como un punto de referencia para ambas selecciones.

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Mario Mandzukic anotó el tanto que firmó el primer pase a la final de un Mundial para Croacia. Crédito: REUTERS/Darren Staples

Ocho años después, Croacia llega con el mismo espíritu competitivo que la llevó al subcampeonato en Rusia y al tercer lugar en Catar 2022. Bajo la conducción de Zlatko Dalic, el equipo mantiene como símbolo a Luka Modric, quien afronta su quinto Mundial con 40 años. Al mismo tiempo, la renovación generacional empieza a tomar forma con futbolistas jóvenes como el mediocampista Petar Sucic y el defensor Luka Vuskovic, llamados a sostener el legado de una selección acostumbrada a competir contra cualquier rival.

En Inglaterra, el respeto por el rival es evidente. Harry Kane reconoció antes del partido que Croacia “es un equipo difícil” y recordó que sus últimas campañas mundialistas demuestran que puede estar entre los mejores del torneo. Para los ingleses, el encuentro representa una primera gran prueba para medir si esta generación está lista para romper una sequía de títulos que ya supera los 60 años.

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