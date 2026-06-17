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¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo quedó listo para el estreno en su última Copa del Mundo frente la escuadra africana por el Grupo K. Conoce los horarios del vibrante duelo

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A qué hora Portugal vs Congo por el Mundial 2026. (Portugal)
A qué hora Portugal vs Congo por el Mundial 2026. (Portugal)

Portugal se prepara para su estreno en el Mundial 2026, donde enfrentará a la República Democrática del Congo en el primer compromiso del Grupo K. El equipo europeo parte como favorito en este duelo, respaldado por una generación de futbolistas que ha despertado altas expectativas entre los aficionados y analistas internacionales.

A qué hora juega Portugal vs RD Congo por el Mundial 2026

El debut de Portugal frente a la República Democrática del Congo por el Mundial 2026 está programado para este miércoles 17 de junio en el NRG Stadium de Texas, Estados Unidos. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, comenzará a las 12:00 horas (hora peruana).

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Para quienes siguen el evento desde distintos países, los horarios de inicio son los siguientes: 11:00 horas en México, 12:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú, 13:00 horas en Bolivia y Venezuela, y 13:00 horas también para ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York y Washington D. C.. En los países del Cono Sur y Brasil, el partido se podrá ver a las 14:00 horas, mientras que en España el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

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Dónde ver Portugal vs RD Congo por el Mundial 2026

El encuentro entre Portugal y República Democrática del Congo contará con transmisión asegurada para los aficionados en Perú y Sudamérica a través de DirecTV, que emitirá el partido en su señal deportiva habitual. Para quienes prefieran las plataformas digitales, las opciones de DGO y Paramount+ permitirán seguir el partido en directo mediante streaming, facilitando el acceso desde dispositivos móviles o computadoras.

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Además, Infobae ofrecerá una cobertura especial del evento. Los lectores encontrarán información previa al partido, declaraciones de los protagonistas y un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del encuentro, lo que garantiza una alternativa informativa complementaria para no perderse ningún detalle relevante del debut de Portugal en el Mundial 2026.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Así llegan Portugal y RD Congo al choque por el Mundial 2026

Roberto Martínez asumirá su primer desafío mundialista como seleccionador de Portugal, confiando plenamente en la experiencia de Cristiano Ronaldo para encabezar al equipo en el debut del Grupo K. El técnico ha reiterado en reiteradas ocasiones su respaldo al capitán, valorando tanto su liderazgo dentro del campo como su influencia fuera de él. Según medios lusos, el delantero llega en óptimas condiciones físicas y se perfila como titular en el estreno ante República Democrática del Congo.

El equipo portugués llega a la cita después de un último amistoso en el que superó a Nigeria, resultado que la Federación Portuguesa de Fútbol resaltó por la solidez y confianza mostradas por el plantel antes de partir rumbo a Norteamérica.

Por su parte, la República Democrática del Congo vuelve a disputar un Mundial luego de más de cinco décadas, ya que su última participación se remonta a 1974. Se reportó que la selección africana afronta este regreso con entusiasmo y optimismo, impulsada por una nueva generación de jugadores y el respaldo fervoroso de su afición, que vuelve a ilusionarse con el torneo tras una larga ausencia.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Portugal Training - The Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Ruben Neves and teammates during training REUTERS/Marco Bello
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Portugal Training - The Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens, Florida, U.S. - June 16, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Ruben Neves and teammates during training REUTERS/Marco Bello

Portugal vs RD Congo: posibles alineaciones

- Portugal: Digo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

- Congo: Lionel Mpasi; Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Charles Pickel, Edo Kayembe; Meschack Elia, Yoane Wissa, Cédric Bakambu

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