¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Dónde ver Portugal vs Congo: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026.

Portugal debutará en el Mundial 2026 hoy miércoles 17 de junio ante la República del Congo, en el encuentro correspondiente a la primera fecha. El partido está programado para las 12:00 (hora de Perú) y se jugará en el estadio NRG de Houston, Estados Unidos.

Horarios del Portugal vs Congo

El partido comenzará a las 12:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; a las 14:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay; y a las 18:00 horas de Congo y Portugal.

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Dónde ver Portugal vs Congo: canal TV en Perú

El partido entre Portugal y Congo se podrá ver en Perú a través de DirecTV y su plataforma DGO, con transmisión para toda Latinoamérica.

En Argentina, estará disponible por Telefe y Paramount+, mientras que en México la emisión será por ViX Premium. En Estados Unidos, el encuentro se transmitirá por FS1 y Telemundo.

Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles del desarrollo del partido en su portal web.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llega Portugal?

Portugal llega al debut tras disputar dos amistosos en la última fecha FIFA. En el primero, superó 2-1 a Chile con goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes. Luego, venció 2-1 a Nigeria, con anotaciones de Pedro Neto y Francisco Conceição.

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El plantel portugués cuenta con futbolistas que se desempeñan en equipos de primer nivel internacional, como Vitinha, João Neves y Nuno Mendes en el PSG, campeón de Europa, y Rubén Dias y Bernardo Silva en el Manchester City. Además, destaca la presencia de Cristiano Ronaldo. La selección suele mostrar un alto rendimiento colectivo cuando dispone de espacios para desarrollar su juego.

Cristiano Ronaldo se perfila para arrancar ante Congo. Créditos: REUTERS/Marco Bello.

¿Cómo llega Congo?

La clasificación de Congo al Mundial desató celebraciones en todo el país tras superar a Jamaica en el repechaje internacional. El entusiasmo se mantiene de cara al inicio de la competencia. El seleccionado congoleño finalizó en el segundo puesto del grupo de clasificación, por detrás de Senegal, y luego eliminó a Camerún y Nigeria para acceder al repechaje.

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En la preparación para la Copa del Mundo, disputó dos amistosos: empató sin goles frente a Dinamarca y cayó 2-1 ante Chile. Aunque los últimos resultados no fueron favorables, Congo cuenta con jugadores de peso en su plantel. Yoane Wissa (Newcastle) se perfila como su principal referente, acompañado por futbolistas experimentados como el capitán Chancel Mbemba (Lille) y Aaron Wan-Bissaka (West Ham).

Congo presentó peculiar traje en su llegada al Mundial 2026. Créditos: Reuters/Troy Taormina

Posibles alineaciones

- Portugal: Digo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

- Congo: Lionel Mpasi; Gédéon Kalulu, Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Charles Pickel, Edo Kayembe; Meschack Elia, Yoane Wissa, Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

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Fixture completo de Portugal

- Portugal vs Uzbekistán (martes 23 de junio / 12:00 horas / estadio NRG de Houston)

- Portugal vs Colombia (sábado 27 de junio / 18:30 horas / Hard Rock Stadium de Miami)

Fixture completo de Congo

- Congo vs Colombia (martes 23 de junio / 21:00 horas / estadio Akron de Guadalajara)

- Congo vs Uzbekistán (sábado 27 de junio / 18:30 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)