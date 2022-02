Alex Valera destacó a Gianluca Lapadula en la selección peruana: “Trato de imitarlo y aprender de él”

Alex Valera y Gianluca Lapadula compiten por el puesto de '9' en la selección peruana.

La selección peruana se mantiene en carrera en estas Eliminatorias Sudamericanas tras lograr un empate ante su similar de Ecuador. De hecho, el quinto lugar lo ha colocado a la expectativa con las chanches intactas de acudir al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, uno de los jugadores que se destacó en el último partido fue Alex Valera, quien demostró sus aptitudes y reconoció el gran trabajo de Gianluca Lapadula en la ‘bicolor’.

“ Gianluca (Lapadula) para mí es un delantero muy intenso a la hora de entrenar y de jugar. Corre y choca en todos los balones. Esos movimientos que él hace en el área y cómo está metido , lo veo y trato de aprender y de mejorar algo que quizás me falte”, resaltó el delantero de Universitario de Deportes en una entrevista realizada para Willax Deportes.

Asimismo, destacó algunas cualidades que tiene Valera y que le hace ver que tiene una similitud con el futbolista del Benevento. “A mí también me gusta hacer muchas diagonales y chocar con los centrales. Creo que los dos compartimos casi los mismos movimientos. Trato de imitarlo y aprender de él ”, sostuvo.

El delantero de Universitario reconoció las habilidades del nacido en Italia y del que espera aprender. | Video: Willax Deportes

Y es que en el duelo ante los ecuatorianos, Lapadula estuvo ausente por una recomendación médica debido a un problema en el tabique que lo ha venido soportando desde la Copa América del 2021, motivo por el cual ha estado portando una máscara. Sin embargo, su nariz no dio más y necesitaba un descanso. Santiago Ormeño tomó su lugar pero no se acomodó al sistema de juego, por lo que en el segundo tiempo Valera hizo su entrada y ejerció la presión que pedía el juego de la ‘blanquirroja’ para igualar el marcador. Inclusive, fue a luchar con la defensa rival en una jugada que terminó en el gol de Edison Flores.

Este aporte le permitiría estar mejor considerado en los planes de Ricardo Gareca, quien ya le había dado minutos en los partidos amistosos previos ante Panamá y Jamaica, donde llegaría a marcar sus dos primeros goles con el elenco nacional.

Como él mismo lo comentó, los movimientos del exjugador del Deportivo Llacuabamba son bastante similares a los del nacido en Italia. Ambos ejercen presión sobre el rival y luchan palmo a palmo con los zagueros contrarios. Ahora, a pesar de que la diferencia de jerarquía entre los dos es bastante amplia, no cabe duda de que el hecho de que compartan entrenamientos en la ‘blanquirroja’ pueda servir para que aprendan uno del otro. Mas aún, teniendo en cuenta que Valera apunta a desempeñarse en el fútbol del extranjero en un futuro no muy lejano, por lo que deberá mejorar y ser consistente con sus prestaciones, no solo con el equipo ‘merengue’, sino también con Perú.

SALIDA DE GREGORIO PÉREZ

Por otro lado, Valera se refirió a la salida de Gregorio Pérez, a quien recuerda con mucho cariño, debido a que fue él quien le brindó la confianza para elevar su nivel y convertirse en un jugador más competitivo. “Es muy triste la salida de profe Gregorio. Había creado un buen clima en el equipo pero son cosas del destino y por temas de salud tuvo que irse. Desde que llegó lo primero que hizo fue conversar conmigo, me dio la confianza al 100%, me aconsejaba a cada rato y con su llegada se me abrió el arco ”, confesó el atacante de 25 años.

Justamente, con el estratega uruguayo, mejoró considerablemente su juego y salió de la mala racha por la que atravesó hasta mediados del 2021. Los 8 goles marcados desde setiembre le permitieron ser el jugador más influyente de Universitario, pues en total sumó 11 tantos y 6 asistencias en 24 encuentros. No obstante, buscará mejorar estos números de cara a la temporada entrante.

Gregorio Pérez mostrando su apoyo a Alex Valera en un partido de Universitario en la Liga 1 2021. | Foto: Liga 1

