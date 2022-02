Paolo Guerrero fue ofrecido a Newell’s: gerente deportivo explicó por qué fue descartado

Paolo Guerrero fue ofrecido a Newell’s y descartado: esto dijo el gerente deportivo (Foto: Reuters | Newell's)

Julio Saldaña, gerente deportivo de Newell’s Old Boys, reveló que el futbolista peruano Paolo Guerrero fue ofrecido al club en el actual mercado de fichajes.

El directivo de Newell’s Old Boys mencionó a Paolo Guerrero en una entrevista a radio 2 de Rosario y afirmó que fue acercado a la directiva el nombre del atacante para una posible contratación, pero argumentó los motivos por los que no progresó en las negociaciones y se descartó su contratación.

“Nos ofrecieron a Marcelo Martins, Paolo Guerrero. Pero cuando uno se pone a hablar no es tan fácil. Uno tiene que ver lo que quiere para el club, han venido jugadores de renombre que no terminan rindiendo, uno busca jugadores con actualidad, no tan grandes”, dijo Julio Saldaña sobre las características de jugador que prioriza la directiva del cuadro ‘leproso’.

“Estamos bien, mejoramos como equipo, viendo qué hay en el mercado qué se puede agregar que nos pueda potenciar. Trajimos a un buen ‘9′ como Juan Manuel García, pero hay que ver que hay en el mercado. Estamos tranquilos, está difícil el mercado, hay mucho para ver, sino tenemos chicos de inferiores. Estamos bien, mejoramos como equipo. Estamos viendo qué hay en el mercado qué se puede agregar. Hoy Newell’s está para competir, hemos traído un buen cuerpo técnico, los refuerzos van a estar a la altura, quiero un equipo competitivo, va a ser difícil. Si los jugadores se afianzan tenemos esperanzas para tener un equipo más competitivo”, dijo el gerente deportivo de Newell’s en el balance de su gestión en la actualidad.

El directivo del equipo ‘rojinegro’ de Argentina agregó que están buscando delanteros para reforzar el equipo, pero sugirió que deben ajustarse a las necesidades del plantel.

“Nos hacen falta atacantes y también en la defensa. Se está arreglando el contrato con Diego Calcaterra en ese lugar. Para traer algo para igualar o de menor nivel, nos arreglamos con lo que tenemos”, dijo sobre su propuesta del club en el mercado de fichajes de verano.

Además, mencionó lo ocurrido con la frustrada contratación del delantero paraguayo Luis Amarilla y las negociaciones con Vélez Sarsfield.

“No nos quedamos solamente en Amarilla, tal vez fue lo que estaba más en boca de todos, son negociaciones difíciles porque el jugador especula. No había muchos atacantes en el fútbol argentino, el momento de Argentina en lo económico complica. Uno llega hasta cierto lugar y después se hace difícil seguir”, concluyó.

Paolo Guerrero espera estar apto para competir antes de la fecha doble de las Eliminatorias de marzo próximo (Foto: EFE)

LA ACTUALIDAD DE PAOLO GUERRERO

Paolo Guerrero se encuentra en franca recuperación de una lesión a la rodilla y su puesta a punto en lo físico tras su salida de Internacional de Porto Alegre de Brasil el año pasado. EL delantero espera estar listo para jugar antes de la última fecha doble de las Eliminatorias.

“Las ansias y las ganas están (de volver a jugar). Más aún que sabemos todo lo que se juega en estas Eliminatorias. Yo quiero recuperarme lo más pronto posible, porque de la forma que estaba jugando era hacerlo con una pierna”, aseguró Paolo Guerrero.

Asimismo, Paolo Guerrero en su momento se refirió a su posible regreso a Alianza Lima y aclaró que no descartaría evaluar esa opción. Por el momento, todo indica que solo depende de su evolución física para concretar fichaje con el club blanquiazul.

“Obvio, siempre lo he dicho. ¿Por qué no lo voy a evaluar? Siempre analizo propuestas y voy a evaluarlas, más aún si es el equipo de mis amores Alianza Lima. No puedo definir nada mientras no pueda jugar. ¿Para qué voy a hablar? ¿Voy a cerrar un contrato para estar en fisioterapia? No. Yo me mantengo entrenando, pero nadie se ha acercado. Esa es la verdad. Nadie se acercó a decirme algo sobre Alianza Lima”, afirmó el delantero de 38 años.

SEGUIR LEYENDO