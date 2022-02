A qué hora juegan Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO partido por LaLiga Santander (Foto: Reuters)

Barcelona vs Atlético Madrid: El cuadro culé se enfrenta al cuadro ‘Colchonero’ hoy domingo 6 de febrero por la fecha 23 de la LaLiga española en el estadio Camp Nou. Los azulgranas buscan recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Barcelona relegado en la lucha por el título aspira a mejorar su juego, capitalizarlo con triunfos y asegurarse un lugar en la Champions League de la próxima temporada. Para ello, aspira a potenciar al máximo sus recientes fichajes: Dani Alvés, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang bajo las órdenes del nuevo técnico Xavi Hernández.

Para asegurar la presencia de las nuevas contrataciones Xavi debe decidir por la continuidad de Pablo Gavi Luuk de Jong. Sin embargo, no podrá contar con Eric García y el lesionado Ansu Fati, pero espera la puesta a punto de Menphis Depay como alternativa en el ataque del cuadro azulgrana.

El equipo que dirige Diego Simeone se plantea las mismas necesidades del Barcelona, sumar puntos y trepar en la tabla luego de una mala racha de resultados que mermaron la confianza del equipo. Los refuerzos Daniel Wass y Reinildo Mandava esperan su oportunidad en el once ‘Colchonero’. La pieza clave del ataque ‘rojiblanco’ será Luis Suárez que llega inspirado desde su última convocatoria a la selección uruguaya y los dos triunfo seguidos en la Eliminatoria sudamericana.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

Barcelona: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araújo, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Luuk de Jong y Gavi.

Atlético Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Savic, Mario Hermoso; Carrasco, Koke, De Paul, Lemar; Joao Félix y Luis Suárez.

CANALES PARA VER BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: ESPN, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Chile: Star+, ESPN

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: Star+, ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN, Star+

Paraguay: Star+, ESPN

España: Movistar Laliga 1, Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

HORARIOS DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

- Perú / 10:15 a.m.

- Costa Rica / 9:15 a.m.

- Honduras / 9:15 a.m.

- Guatemala / 9:15 a.m.

- El Salvador / 9:15 a.m.

- México / 9:15 a.m.

- Panamá / 11:15 a.m.

- Estados Unidos (Miami) / 11:15 a.m.

- Colombia / 10:15 a.m.

- Ecuador / 10:15 a.m.

- Venezuela / 11:15 a.m.

- Bolivia / 11:15 a.m.

- Paraguay / 12:15 p.m.

- Uruguay / 12:15 p.m.

- Chile / 12:15 p.m.

- Argentina / 12:15 p.m.

- Brasil / 12:15 p.m.

- España / 4:15 p.m.

ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS DEL BARCELONA VS ATLÉTICO MADRID

02/10/21 Atlético Madrid 2-0 Barcelona

08/05/21 Barcelona 0-0 Atlético Madrid

21/11/20 Atlético Madrid 1-0 Barcelona

30/06/20 Barcelona 2-2 Atlético Madrid

09/01/20 Barcelona 2-3 Atlético Madrid

01/12/19 Atlético Madrid 0-1 Barcelona

06/04/19 Barcelona 2-0 Atlético Madrid

24/11/18 Atlético Madrid 1-1 Barcelona

04/03/18 Barcelona 1-0 Atlético Madrid

14/10/17 Atlético Madrid 1-1 Barcelona

26/02/17 Atlético Madrid 1 -2 Barcelona

07/02/17 Barcelona 1-1 Atlético Madrid

01/02/17 Atlético Madrid 1-2 Barcelona

21/09/16 Barcelona 1-1 Atlético Madrid

13/04/16 Atlético Madrid 2-0 Barcelona

