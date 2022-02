Dina Boluarte sobre denuncias a Héctor Valer: “Como mujer yo voy a rechazar todo tipo de violencia”

Héctor Valer y Dina Boluarte.

Las denuncias por agresión física a su hija y difunta esposa contra el premier Héctor Valer enlodan a todo su gabinete , por lo que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció al respecto para rechazar todo tipo de violencia “venga de donde venga”.

“Como mujer yo voy a rechazar todo tipo de violencia, venga de donde venga la tenemos que rechazar. Sin embargo, creo que este es un nuevo gabinete, no voy a dar mayor respuesta de ello, estamos actuando inmediatamente hoy por el sismo que ha ocurrido en la zona (de Amazonas)”, expresó.

“Reitero, como mujer no se debe aceptar ningún tipo de violencia”, añadió la titular del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en declaraciones a TV Perú.

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry, manifestó que desconocía las denuncias del presidente de Consejo de Ministros y que solo “conoce de vista” a sus nuevos compañeros de gabinete.

“Desconozco sobre el particular, recién he ingresado, no conozco los antecedentes ni a los nuevos ministros que han ingresado. Los conozco de vista desde la juramentación”, indicó.

En tanto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, justificó las denuncias por violencia contra la mujer que recaen en contra de Héctor Valer alegando que “los temas personales son personales”. Estas declaraciones las dio en la primera conferencia de prensa del tercer gabinete de Pedro Castillo, en la cual se ausentó el premier.

“Nosotros no hemos tocado ningún tema personal, en el Consejo de Ministros hay una agenda establecida a la que se tiene acceso mediante el portal de Transparencia, donde se han aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado (…). Los temas personales son personales”, indicó.

Cabe precisar que el titular de Defensa también fue denunciado ante la Policía Nacional (PNP) por violencia familiar por su esposa en septiembre del 2021. El hecho fue registrado por el personal de la comisaría del distrito de San Borja y, según el documento, se inició porque Gavidia habría acusado a su cónyuge de infidelidad y la hostigó dentro de la vivienda. Al ser consultado sobre el caso, el titular del Mindef dijo que era un “tema muy personal”.

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA ANTE DENUNCIAS CONTRA HÉCTOR VALER

De regreso al caso Valer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció ante las denuncias que recaen en contra del nuevo premier sobre violencia familiar hecha por su hija y su difunta esposa en el 2016.

Esta cartera comunicó que rechaza categóricamente todo acto que atente contra la integridad física o psicológica de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. “Venga de quien venga, sin importar la posición política”, dice el mensaje.

Asimismo, exhortaron a las autoridades a que se realicen las investigaciones correspondientes en busca de que se esclarezcan todas las denuncias en su contra. “En ese sentido, y respecto a las denuncias difundidas en contra del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, instamos a que estas se esclarezcan y se realicen todas las investigaciones que corresponden”, continúa el comunicado.

“Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos ponemos a disposición de las presuntas víctimas para brindarles atención integral. No podemos normalizar ni tolerar la violencia. Trabajemos para construir una sociedad más justa e igualitaria”, culmina el mensaje.

Comunicado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

