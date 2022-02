Con un video lleno de estrellas, Netflix anunció las películas que estrenará en 2022

Netflix anunció sus estrenos de películas de 2022 con un video repleto de estrellas de Hollywood.

El clip está tan repleto de estrellas de Hollywood que cuesta recordar que más de 20 años atrás, cuando Netflix comenzó, era un servicio de alquiler de DVDs por correo en los Estados Unidos, como un videoclub pero sin sede física. Ahora la plataforma no sólo distribuye sino que produce contenidos, lo cual le permitió reunir a una cantidad inusitada de celebridades para promocionar todas las películas que estrenará en 2022, a razón de una por semana.

Ryan Goslin y Jamie Foxx se dirigen al público en medio de una escena de acción, de The Gray Man y de The Day Shift respectivamente. Halle Berry habla caracterizada como en la épica de ciencia ficción The Mothership, y Jason Momoa con el vestuario de Slumberland, la ambiciosa adaptación del comic Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. Daniel Craig sólo mira a cámara en silencio para anunciar la secuela de Knives Out, uno de los platos fuertes de la plataforma, que compró dos continuaciones a la original por USD 469 millones.

Ryan Goslin en "El hombre gris" ("The Gray Man").

Mark Wahlberg promete una fiesta interminable en Me Time, pero Kevin Hart no podrá quedarse porque tiene algo que hacer temprano al día siguiente; Millie Bobby Brown le pregunta a Henry Cavill por qué todo el mundo habla solo, algo que creía que era costumbre exclusiva de Enola Holmes, que regresa con una segunda parte; Kerry Washington y Charlize Theron anuncian The School For Good And Evil ataviadas en un anticipo de la riqueza visual del film.

Otras estrellas que participaron en el video con el que Netflix anunció su catálogo cinematográfico de 2022 son Jennifer Lopez, Adam Sandler, Mark Ruffalo, Queen Latifah, Eddie Murphy, Regé-Jean Page, Jonah Hill, Chris Hemsworth y Chris Evans.

Jennifer Lopez, que estrenará "The Mother" en la plataforma, abrió el video.

Y otras que podrán ver, a medida que se estrenen las producciones, los 222 millones de suscriptores de la plataforma en el mundo incluyen a Emma Thompson, Christian Bale, Adam Driver, Jennifer Garner, Chris Rock, Lashana Lynch, Zoe Saldaña, Jordan Peele, Keegan-Michael Key, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Jason Segel y Rebel Wilson.

Jamie Foxx se dirigen al público en medio de una escena de acción de "The Day Shift".

Entre los directores de estas producciones se destacan Richard Linklater, Guillermo del Toro, Judd Apatow, Noah Baumbach, Anthony Russo, Joe Russo, Edward Berger, Kim Farrant, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Nora Twomey y George C. Wolfe; también habrá debutantes como Dev Patel, Kenya Barris y Carrie Cracknell.

Estos son los títulos con fecha de estreno ya confirmada:

4 de febrero

A través de mi ventana. De Marçal Fores, con Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbues y Natalia Azahara.

Algunas estrellas aparecen caracterizadas en sus papeles, como Jason Momoa, de "Slumberland".

11 de febrero

A mi altura 2 (Tall Girl 2). De Emily Ting. Con Ava Michelle, Griffin Gluck y Sabrina Carpenter.

Bigbug. De Jean-Pierre Jeunet. Con Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt y Claude Perron.

Amarrados al amor (Love and Leashes). De Park Hyun-jin. Con Seo Hyun y Lee Jun-Young.

18 de febrero

La masacre de Texas (Texas Chainsaw Massacre). De David Blue Garcia. Con Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham y Jessica Allain.

25 de febrero

El regreso a casa de Madea (A Madea Homecoming). De y con Tyler Perry.

Kerry Washington y Charlize Theron anuncian "The School For Good And Evil".

2 de marzo

Dos contra el hielo (Against the Ice). De Peter Flinth. Con Nikolaj Coster-Waldau y Joe Cole.

3 de marzo

Fin de semana en Croacia (The Weekend Away). De Kim Farrant. Con Leighton Meester, Christina Wolfe y Ziad Bakri.

11 de marzo

El proyecto Adam (The Adam Project). De Shawn Levy. Con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener y Zoe Saldaña.

Ryan Reynolds y Mark Ruffalo trabajan juntos en uno de los primeros estrenos de Netflix, "El proyecto Adam".

17 de marzo

El rescate de Ruby (Rescued by Ruby). De Katt Shea. Con Grant Gustin y Scott Wolf.

18 de marzo

Frutos del viento (Windfall). De Charlie McDowell. Con Jason Segel, Lily Collins y Jesse Plemons.

Cangrejo negro (Black Crab). De Adam Berg. Con Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge y Dar Salim.

15 de abril

Elige o muere (Choose Or Die). De Toby Meakins. Con Asa Butterfield, Iola Evans y Eddie Marsan.

Halle Berry, ganadora del Oscar por "Monster's Ball", participó en el video para promover "The Mothership".

22 de abril

Déjate llevar (Along for the Ride). De Sofia Alvarez. Con Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kate Bosworth y Andie MacDowell.

28 de abril

La burbuja (Bubble). De Judd Apatow. Con David Duchovny, Pedro Pascal, Karen Gillan y Maria Bakalova.

29 de abril

El arma del engaño (Operation Mincemeat). De John Madden. Con Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen y Penelope Wilton.

Mark Wahlberg promete una fiesta interminable en "Me Time", que coprotagoniza con Kevin Hart.

13 de mayo

Senior Year. De Alex Hardcastle. Con Rebel Wilson, Alicia Silverstone, Mary Holland y Chris Parnell

Este es el resto de la lista de estrenos:

Acción, aventura y ciencia ficción

Athena. De Romain Gavras. Con Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon y Ouassini Embarek.

Carter. De Jung Byung-gil. Con Joo Won.

Day Shift. De JJ Perry. Con Jamie Foxx, Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good y Snoop Dogg.

Enola Holmes 2. De Harry Bradbeer. Con Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham Carter y David Thewlis.

El hombre gris. De Anthony Russo y Joe Russo. Con Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton y Regé-Jean Page.

Interceptor. De Matthew Reilly. Con Elsa Pataky y Luke Bracey.

The Mother. De Niki Caro. Con Jennifer Lopez, Joseph Fiennes y Gael García Bernal.

The Mothership. De Matt Charman Con Halle Berry, Omari Hardwick y Jaiden J. Smith.

Spiderhead. De Joseph Kosinski. Con Chris Hemsworth, Miles Teller y Jurnee Smollett.

They Cloned Tyrone. De Juel Taylor. Con Jamie Foxx, John Boyega y Teyonah Parris.

Thriller y terror

Adam Sandler tiene dos estrenos en la plataforma: "Hustle" y "Spaceman".

Impúdica. De Monika Mitchell. Con Alyssa Milano, Sam Page y Malachi Weir.

End of the Road. De Millicent Shelton. Con Queen Latifah, Beau Bridges y Mychala Faith Lee.

The Inheritance. De Alejandro Brugués. Con Briana Middleton, Bob Gunton y Austin Stowell.

Monkey Man. De y con Dev Patel, coprotagonizada por Sharlto Copley.

Mr. Harrigan’s Phone. De John Lee Hancock. Con Donald Sutherland, Jaeden Martell y Joe Tippett.

Comedias

Granizo. De Marcos Carnevale. Con Guillermo Francella, Martín Seefeld, Norman Briski y Viviana Saccone.

Knives Out 2. De Rian Johnson. Con Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe y Kate Hudson.

Me Time. De John Hamburg. Con Kevin Hart, Mark Wahlberg y Regina Hall.

Metal Lords. De Peter Sollett. Con Jaeden Martell, Adrian Greensmith, Isis Hainsworth y Noah Urrea.

The Takedown. De Louis Leterrier. Con Omar Sy, Izïa Higelin y Laurent Lafitte.

You People. De Kenya Barris. Con Eddie Murphy, Jonah Hill, Julia Louis-Dreyfus y David Duchovny.

Julia Louis-Dreyfus y David Duchovny compartieron el elenco con Eddie Murphy y Jonah Hill en "You People".

Dramas

A Jazzman’s Blues. De Tyler Perry. Con Joshua Boone, Solea Pfeiffer y Amirah Vann.

Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front). De Edward Berger. Con Felix Kammerer, Albrecht Schuch y Moritz Klaus.

Rubia (Blond). De Andrew Dominik. Con Ana de Armas, Adrien Brody y Bobby Cannavale.

The Good Nurse. De Tobias Lindholm. Con Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich y Eddie Redmayne.

Garra (Hustle). De Jeremiah Zagar. Con Adam Sandler, Queen Latifah y Robert Duvall.

Luckiest Girl Alive. De Mike Barker. Con Mila Kunis, Finn Wittrock y Jennifer Beals.

The Pale Blue Eye. De Scott Cooper. Con Christian Bale, Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg y Robert Duvall.

Rustin. De George C. Wolfe. Con Colman Domingo, Chris Rock y Audra McDonald.

Spaceman. De Johan Renck. Con Adam Sandler, Carey Mulligan y Paul Dano.

The Swimmers. De Sally El Hosaini. Con Manal Issa, Nathalie Issa y Ahmed Malek.

White Noise. De Noah Baumbach. Con Adam Driver, Greta Gerwig y Don Cheadle.

The Wonder. De Sebastián Lelio. Con Florence Pugh, Tom Burke, Niamh Algar y Elaine Cassidy.

Romance

La secuela de "Knives Out" es uno de los platos fuertes de la plataforma, que compró dos continuaciones a la original por USD 469 millones.

¿Qué culpa tiene el karma? De Elisa Miller. Con Aislinn Derbez, Renata Notni, Gil Cerezo, Giuseppe Gamba y Carmen Madrid.

Falling for Christmas. De Janeen Damian. Con Lindsay Lohan, Chord Overstreet y Olivia Perez.

El amante de Lady Chatterley (Lady Chatterley’s Lover). De Laure de Clermont-Tonnerre. Con Emma Corrin, Jack O’Connell, Matthew Duckett y Ella Hunt.

Love in the Villa. De Mark Steven Johnson. Con Kat Graham, Tom Hopper, Raymond Ablack y Laura Hopper.

El diario de Noel. De Charles Shyer. Con Justin Hartley, Barrett Doss y Bonnie Bedelia.

A Perfect Pairing. De Stuart McDonald. Con Victoria Justice y Adam Demos.

Persuasion. De Carrie Cracknell. Con Dakota Johnson, Cosmo Jarvis y Richard E. Grant.

Purple Hearts. De Elizabeth Allen Rosenbaum. Con Sofia Carson, Nicholas Galitzine y Chosen Jacobs.

Tratamiento real. De Rick Jacobson. Con Laura Marano, Mena Massoud y Chelsie Preston Crayford.

Animación

"Slumberland" es una ambiciosa adaptación del comic "Little Nemo in Slumberland", de Winsor McCay.

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial. De Richard Linklater. Con Milo Coy, Zachary Levi, Glenn Powell y Jack Black.

Hogar a la deriva. De Hiroyasu Ishida. Guión de Hayashi Mori, Hiroyasu Ishida y Minaka Sakamoto. Diseño de personajes de Akihiro Nagae.

Pinocho. De Guillermo del Toro y Mark Gustafson. Con Tilda Swinton, Ewan McGregor, Cate Blanchett, John Turturro y Ron Perlman.

My Father’s Dragon. De Nora Twomey. Guión de Meg LeFauve.

The Sea Beast. De Chris Williams. Guión de Williams y Nell Benjamin.

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1). De Bob Shirahata. Guión de Rintaro Ikeda.

Wendell & Wild. De Henry Selick. Guión de Selick y Jordan Peele.

Para toda la familia

13: The Musical. De Tamra Davis. Con Debra Messing, Rhea Perlman y Josh Peck.

Ryan Gosling protagoniza una apuesta por la acción junto a Chris Evans: "El hombre gris".

Boo! De Jeff Wadlow. Con Marlon Wayans y Priah Ferguson.

Ivy & Bean. De Elissa Down. Con Keslee Blalock, Madison Skye Validum y Lidya Jewett.

Matilda. De Matthew Warchus. Con Emma Thompson, Alisha Weir y Lashana Lynch.

The School for Good and Evil. De Paul Feig. Con Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne y Rob Delaney.

Slumberland. De Francis Lawrence. Con Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd e India de Beaufort.

We Have A Ghost. Christopher Landon. Con Anthony Mackie, Tig Notaro, Jennifer Coolidge y Erica Ash.

