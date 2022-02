El corte de cabello de ‘Idols Kpop’ que será tendencia este 2022

Corte de cabello moderno que será tendencia en este año 2022.

Antes de ir al salón de belleza para renovar nuestro corte de cabello, buscamos referencias en Internet, ya sea en Pinterest o a través de las redes sociales de aquellos artistas que llaman la atención con cada cambio que realizan. Entre ellos se encuentran los ‘idols Kpop’, cantantes y bailarines nacidos en Corea del Sur que siempre sorprenden con sus apariciones en videos musicales o en la alfombra roja de alguna premiación.

Ellos no solo han marcado un antes y después en la industria musical, sino también en la moda. Marcas como Yves Saint Laurent, Guci, Prada o Chanel han creado alianzas con estos artistas coreanos para que sean imagen de sus campañas a nivel mundial. Y es que cada uno de ellos cuidan hasta el detalle más mínimo de su imagen, desde como posar para las cámaras hasta la combinación de las prendas entre los miembros de cada grupo.

Si estás pensando en realizar un cambio de look radical para este año, te presentamos uno de los cortes de cabello que será tendencia en este 2022 y que se ha convertido en uno de los sellos característicos de estos artistas de fama internacional.

El dato: este corte de cabello es para aquellos que aman los cambios radicales y que no les preocupa perder el largo de su cabellera. Es ideal para aquellos que son lacios o poseen rizos u ondulaciones.

Corte de cabello moderno que será tendencia en este año 2022.

TENDENCIAS EN CORTES DE CABELLO

Este estilo ha sido llevado por celebridades como Jimin y Suga de BTS, así como Cha Eunwoo de ASTRO. Si eres fanáticos de los animes, es probable que el corte de cabello te sea familiar gracias a Levi Ackerman, personaje de Shingeki no Kyojin.

El corte de cabello se llama ‘two block’ o traducido al español como “dos bloques”. Se diferencia por tener una definición en la zona baja de la cabeza y voluminoso en la parte superior, por lo que se crea un efecto de profundidad.

El rapado que es característico de este corte depende de la persona que se lo haga, ya que puede ser o muy pegado o solo como entresacado. Al usar máquina para realizar este estilo, es preferible que lo realice un especialista para evitar accidentes o un resultado no tan favorable.

Si ya tienes experiencia con la máquina, puedes seguir el paso a paso de tutoriales que puedes encontrar en YouTube o plataformas similares. Otros artistas que han llevado este corte han sido Ruby Rose (Orange is the new black), Miley Cyrus, Scarlett Johansson, Rihanna, Kristen Stewart, Charlize Theron, entre otras.

Corte de cabello moderno que será tendencia en este año 2022.

TENDENCIAS EN TIKTOK

Usuarios que pertenecen a la comunidad de Tiktok han compartido una serie de videos donde muestran cómo se ven sus cambios de look, mientras que otros han realizado el paso a paso para hacer este tipo de cortes desde la comodidad de la casa y sin tener que sacar una cita en el salón de belleza.

Es en la red social mencionada donde se hizo famoso entre los usuarios el mullet, un peinado que se caracteriza por ser corto en la parte superior de la cabeza y largo en la zona de la nuca. Incluso, en la plataforma puedes encontrar diversos videos que te enseñan cómo hacer peinados fáciles, cortes de cabello sin usar equipos, entre otros contenidos útiles para los que desean realizarse un cambio de look en casa.

SEGUIR LEYENDO