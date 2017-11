Un cambio de look es muchas veces el primer paso para un cambio de actitud y de vida,porque vernos distintos o distintas nos hace entender que las cosas pueden cambiar si nosotros queremos, que no pasa nada por arriesgar y que todo depende de nuestra actitud.

Por eso, hoy queremos enseñarte cómo un corte de pelo puede darle la vuelta a todo y darte el impulso que necesitas. Aquí tienes 15 cambios de look para que te inspires y corras hacia tu nueva vida.