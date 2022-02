Verano 2022: ¿tienen fecha de vencimiento los bloqueadores y bronceadores solares?

Shutterstock 163

Con meses de verano también llega una preocupación extra por nuestra piel para protegerla de los dañinos rayos UV. Asimismo, muchas de las personas que perdieron ese tono dorado durante el invierno, buscan recuperarlo tomando sol y usando bronceadores para alcanzar eso bronce perfecto.

En muchas ocasiones, la botella de bloqueador o bronceador del verano pasado todavía tiene producto por lo que pensamos en seguir utilizándolo para luego comprar otro cuando este se acabe. Sin embargo, esta no es la mejor opción para nuestra piel. Si quieres descubrir si los bloqueadores y bronceadores solares tienen fecha de vencimiento, continúa leyendo la siguiente nota.

Lo cierto es que una vez que un producto ha pasado su fecha de caducidad o vencimiento, este pierde sus propiedades y efectividad, por lo que puede ser perjudicial para la salud, sobretodo si nos referimos a productos relacionados a cuidar y proteger nuestra piel de los efectos del sol.

Los bloqueadores y bronceadores suelen tener un tiempo de vida de entre 12 a 24 meses. Este tiende a estar indicado en la parte de atrás de las botellas junto a un ícono de una botella destapada, esto quiere decir que una vez que se abra el producto, su tiempo de vida empezará a correr.

CÓMO SABER SI UN PRODUCTO ESTÁ VENCIDO

Existen tres reglas básicas para darnos cuenta si un bloqueador o bronceador que tenemos está vencido, estas son:

La textura: si el producto está aguado o sólido quiere decir que ya no está en condiciones de ser usado. Las texturas idican el grado perfecto de un producto, por lo que es fundamental que lo uses sólo si está en perfectas condiciones. Por ejemplo, si el bloqueador, que suele ser más cremoso, sale como agua, ya no sirve. En el caso de los aceites bronceadores puede ser más difícil de seguir este paso, por eso están los siguientes.

El color: si el producto tiene un color característico, y al abrirlo este ha cambiado, esto quiere decir que ya no sirve. Por ejemplo, si al abrir un bronceador el borde está marrón o anaranjado, lo más seguro es que este malogrado.

El olor: mientras los bronceadores suelen tener olores tropicales, la mayoría de bloqueadores también tienen un aroma característico que no tiende a ser muy agradable. Si al abrirlos después de un tiempo no sientes ninguno de estos olores, lo mejor será botarlos, ya que cuando estos productos se abren ya empiezan a estar expuestos a oxigenación, cambios de temperatura y demás cosas que afectar directamente su funcionalidad.

USO ADECUADO

Bloqueadores: para que brinden su máximo efecto de protección, estos deben aplicarse 30 minutos antes de la exposición directa al sol. Si estás en la playa o la piscina es necesario volverlo a aplicar luego de ingresar al agua. La re aplicación del bloqueador debe ser cada 30 minutos o máximo después de una hora.

DATO: Es importante usar bloqueador solar todo el año aunque sólo estemos en la casa, ya que las pantallas de los celulares y computadoras también transmiten rayos que dañan la piel.

Bronceadores: elije un bronceador que tenga si cuente con factor de protección y sea de una marca conocida en el mercado. Aplícalo antes de exponerte al sol, pero evita la exposición prolongada. En las partes en las que no has aplicado bronceador usa bloqueador solar.

SEGUIR LEYENDO