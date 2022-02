SMP: golpean y balean a empresario para robarle S/13 mil después de retirarlo en una agencia bancaria

Balean a empresario para robarle 13 mil soles que retiró en agencia bancaria. Video: Latina Noticias.

Delincuencia en plena luz del día ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, cuando unos tres sujetos asaltaron Juan Torres Arellano, un empresario dedicado el rubro del reciclaje que fue víctima del robo de 13 mil soles en la puerta de su local de trabajo. El hecho ocurrió minutos después de que él haya retirado dicho monto de dinero en una agencia bancaria de la zona.

De acuerdo con información policial, Juan Torres sacó la fuerte suma de dinero en una agencia del Banco de Crédito de La Ensenada (San Martin de Porres). Ese dinero era que realizar el pago a sus trabajadores y deudas . Las cámaras de seguridad revelaron que los delincuentes estaban vestidos con pasamontañas y se acercan al hombre para encañonarlo, golpearlo. No solo eso, realizaron dos disparo directo a su víctima para robarle el dinero. Los delincuentes son involucrados con la organización criminal “Los Marcas de Lima Norte”.

“ Me iban a tirar un tercer balazo, pero yo ya me tiré porque ese iba al corazón o al estómago. Toqué la puerta, me abren la puerta, doy tres pasos y ahí ellos estaban encima de mí ”, relató la víctima de asalto al noticiero América Noticias.

“Me decían: ‘tú, tienes plata’. ‘Tú, has sacado la plata’. Sabían que tenía los 13 mil soles y me tiraron balazo en la pierna y en el muslo […] Yo creo que la única sospecha es del banco porque no creo que de otro lugar le hayan soplado. Deben pedirle al presidente que se preocupe por la inseguridad ciudadana que cada día está peor. Los delincuentes no tienen compasión con ninguna persona porque vienen, te asaltan y hasta te matan”, agregó Torres.

Por otro lado, Torres contó que el robo lo ha afectado debido a que vive en una situación económica delicada, más aún cuando lo robado era para pagarle a sus trabajadores de la empresa dedicada al rubro del reciclaje. Espera que la Policía pueda encontrar respuestas en sus investigaciones. En las imágenes, se mostró que no hubo apoyo de ningún ciudadano ya que los delincuentes portaban un arma de fuego para después huir del lugar sin rumbo desconocido.

ASALTARON TRES DÍAS DESPUÉS A OTRO EMPRESARIO

De acuerdo con Latina Noticias, los mismos hampones asaltaron tres días a otro empresario que estaba con su hijo en la calle tras retirar suma de dinero. “Y agarré acá un sobre de 28 mil 500 soles acá y otro sobre de 20 mil de acá. Y luego lo tape y di media vuelta, nadie vio. Salimos, cogimos la moto y recién llegamos acá y justo apareció el taxi atrás”, contó la víctima. “ Se habían dado cuenta que les faltaba un sobre y volvieron, e hicieron tiros” , agregó. De acuerdo a las imágenes, utilizarían el mismo vehículo para cometer sus crímenes.

