Okolie Chukwuroo, el nigeriano que llegó como estrella de Sport Boys y terminó en la delincuencia

El nigeriano Okolie Chukwuroo fue hallado drogado en un parque de Ate. Foto/Captura: Facebook/Dilo fuerte

En 2010, el nigeriano Okolie Chukwuroo llegó a Perú para jugar por Sport Boys. Fue fichado como gran refuerzo cuando tenía 20 años, destacado por su velocidad y su fuerza para apoyar en la delantera rosada, sin embargo, durante un amistoso ante la selección Sub-20 peruana sufrió una grave lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas.

El exjugador no recibió apoyo del club del Callao, ni se hizo responsable de su recuperación física y lo abandonó a su suerte. Allí fue donde comenzó toda su odisea en la capital peruana para subsistir robando celulares.

“Nunca me operaron. Ellos esperaron que mi contrato termine para que puedan abandonarme”, dijo Chukwuroo en un reportaje de Buenos Días Perú en 2019.

Había sido detenido en marzo de 2019 por asaltar a un taxista en Miraflores y en 2017 por robar un celular en Arequipa. El nigeriano dijo que lo hacia a propósito porque querían que lo deporten, sin embargo, nunca logró su cometido y el exfutbolista sigue rondando por las calles de Lima mientras busca los medios para reencontrarse con sus familiares en el país africano.

“Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad (…) por favor, yo quiero que me deporten a Nigeria te lo ruego por favor, te lo ruego”, dijo en aquel reportaje con el programa de Panamericana Televisión. “Quisiera morirme o que me deporten”, agregó.

Nigeriano Okolie Chukwuroo fue intervenido cuando había robado. Video: Panamericana TV

Pese a que Okolie Chukwuroo se había mostrado arrepentido en 2017, nadie creía en sus palabras, sobre todo, porque había cometido el mismo acto delincuencial en Arequipa.

En 2019, a través de su cuenta de Facebook, que aún sigue activa como Okolie Crist, el jugador nigeriano culpaba a Sport Boys porque lo habían abandonado a su suerte después de la lesión. “Yo llegué jugando, ahora soy cojo. Nadie se puso en mi lugar, solo saben criticar”, escribió.

En las redes sociales tiene dos usuarios de Facebook, en una de las descripciones aparece que es futbolista del Sport Boys del Callao y que proviene de Lagos, una de las ciudades más grandes de Nigeria. También que está comprometido desde 2020 y hay varias fotos con una mujer que sería su pareja.

En la otra cuenta de la red social tiene fotos como entrenador de menores en su academia bautizada como “Talentos Okolie”, en 2020. Incluso hay imágenes con los jugadores de la Sub-17 de Alianza Lima.

Y en 2019 hay una entrevista que también colgó en su red social donde pide una oportunidad para ser entrenador de menores.

CAPTADO OTRA VEZ

Pese a que, según sus redes sociales, el nigeriano intentó salir adelante como director técnico de menores, esto no habría prosperado, pues el viernes 28 de enero durante un enlace periodístico del programa Dilo Fuerte se le vio en una penosa situación.

En el distrito de Ate estaban haciendo un reportaje por la constante quejas de los vecinos por los asaltos que se producen a diario en esa zona, hasta que el programa de Panamericana Televisión captó a Okolie Chukwuroo en un estado deplorable.

El nigeriano se mostró muy molesto cuando fue intervenido por las autoridades del distrito que lo acorralaron para pedirle sus documentos

“Estoy yendo a trabajar. Quieren humillarme”, dijo el exfutbolista a los policías que lo habían intervenido en un parque de Ate donde le habían encontrado materiales para drogarse y se encontraba en un estado lamentable.

Okolie Chukwuroo fue encontrado en estado deplorable. Captura: Dilo fuerte

SEGUIR LEYENDO: