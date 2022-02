Programación de partidos de hoy, miércoles 02 de febrero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Foto de archivo de defensor Jorge Sánchez durante partido entre Jamaica y México correspondiente a la eliminatoria de la Concacaf. Estadio Independence Park, Kingston, Jamaica. 27 de enero de 2022. REUTERS/Gilbert Bellamy

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Empieza la semifinal de la Copa Africana de Naciones con el partido entre Burkina aso vs. Senegal. Además, empieza una fecha más por Eliminatorias Qatar 2022 pero ahora Concacaf. Entre los encuentros más esperados están el partido entre Jamaica vs. Costa Rica y el de México vs. Panamá, ya que son las selecciones que se están pelean do la clasificatoria y el repechaje.

En Europa, vuelve la Copa del Rey en España para iniciar los cuartos de final y la Primeira Liga de Portugal, los duelos más esperados son el del Rayo Vallecano vs. Mallorca en la Copa deRey y el de Benfica vs. Gil Vicente en la Primeira Liga. En Latinoamérica, aparte de los partidos por Eliminatorias Concacafl, el fútbol mexicano, brasilero y colombiano son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX, el Campeonato Paulista y la Liga BetPlay.

Los duelos más esperados son el de Raya2 vs. Atlante por la Liga Expansión MX, Corinthians vs. Santos en el Campeonato Paulista y Santa Fe vs. Junior en la Liga BetPlay.

Copa Africana de Naciones

2:00 p.m. Burkina Faso vs. Senegal – Star +, ESPN 2, YouTube

Copa del Rey – España

2:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Mallorca – DirecTV Sports, DirecTV Sports app

3:00 p.m. Valencia vs. Cádiz – DirecTV Sports, DirecTV Sports app

Primeira Liga – Portugal

2:00 p.m. Benfica vs. Gil Vicente – GolTV, GolTV Play

3:45 p.m. Belenenses vs. Sporting CP

Liga BetPlay – Colombia

2:00 p.m. Atlético Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

4:05 p.m. Envigado vs. Millonarios

6:10 p.m. Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira

8:15 p.m. Santa Fe vs. Junior

Campeonato Paulista - Brasil

5:00 p.m. Santo André vs. Sao Bernardo - Fanatiz

5:00 p.m. Ponte Preta vs. Novorizontino - Fanatiz

7:35 p.m. Corinthians vs. Santos - Fanatiz

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Raya2 vs. Atlante – Marca Claro y Claro en YouTube

8:05 p.m. Tampico Madero vs. Cancún – Marca Claro y Claro en YouTube

10:05 p.m. Cimarrones de Sonora vs. Dorados – Marca Claro y Claro en YouTube

Eliminatorias Qatar 2022 – Concacaf

7:00 p.m. Jamaica vs. Costa Rica – Star +, ESPN 3

7:30 p.m. Estado Unidos vs. Honduras

9:00 p.m. El Salvador vs. Canadá

10:00 p.m. México vs. Panamá – Star +, ESPN 3

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, ESPN 3, Fanatiz y mediante streaming en YouTube y en los canales de Marca Claro y Claro también en YouTube.

SEGUIR LEYENDO