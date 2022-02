Martín Liberman elogió a Perú tras empate con Ecuador por Eliminatorias: “Es el equipo de los milagros”

El periodista Martín Liberman reconoció la gran reacción de la selección peruana ante Ecuador.

La selección peruana logró sacar un valioso empate ante el combinado ecuatoriano en el Estadio Nacional, lo cual le permite seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, ha tenido que pasar por varios momentos complicados para llegar a estas instancias. En ese sentido, Martín Liberman reconoció que la ‘bicolor’ es el “equipo de los milagros”.

El periodista argentino, como es habitual a través de su canal de YouTube, realizó un análisis de cada partido que se disputó en la fecha 16 de las Eliminatorias. Aunque el hecho de que la ‘blanquirroja’ haya jugado en el horario más tardío (9:00 p.m. hora peruana), causó que esto haya salido en otro compacto.

En él, rescató el empate que lograron los dirigidos por Ricardo Gareca a 20 minutos del final del encuentro. “ El equipo de los milagros, nunca está perdido ni aún vencido. El primer tiempo fue de Ecuador, el manejo, el control. Ricardo Gareca hace buenos cambios, prefiero decir que supo corregir a tiempo. Seguramente optó por Ormeño porque lo creía capaz, pero no estuvo a la altura del partido, Valera lo hizo mucho mejor. Ni que hablar de Flores, que termina siendo otra vez una figura notable del equipo peruano”, se refirió el polémico comunicador.

ACCIÓN DEL GOL PERUANO

Sin embargo, eso no fue todo, ya que describió el cambio de actitud y la jugada del tanto del ‘Orejas’ que nació desde los cambios que realizó el ‘Tigre’ apenas iniciado el segundo tiempo. “Logran la igualdad un poco desprolija, pero estaban con un cambio de actitud. Advíncula y Trauco se animaron. Empezó a ganar en la mitad de la cancha y tuvo más control. Callens jugó muy mal, aunque con Zambrano jugaron más lejos del arco de Gallese. Le achicaron los espacios al conjunto ecuatoriano. Hubo una jugada enmarañada que logra destrabar Advíncula por la derecha. Sacó un perfecto centro y otra vez apareció Edison Flores, el “‘Orejón’ de los milagros” . Con el empate Perú sigue vivo, logra un punto clave ”, añadió.

AUSENCIAS CLAVES

Evidentemente, Perú sufrió con la ausencia de Christian Cueva y Gianluca Lapadula, un hecho que notó Liberman. “Perú sufrió horrores de ausencia de Christian Cueva, no tenía pausa, no tenía manejo entre líneas. Carrillo no recibía la pelota. También extrañaron a Lapadula”, señaló.

El periodista argentino destacó la reacción de los peruanos para igualar el partido al que llegó con grandes bajas como Christian Cueva y Gianluca Lapadula. | Video: canal de YouTube Liberman Martin

CAMBIO DE PERÚ EN SEGUNDO TIEMPO

Y es que con los ingresos de Christofer Gonzales (por Santiago Ormeño) y el propio Flores (por Raziel García) en la parte complementaria permitieron que la ‘bicolor’ tenga mayor control del balón y genere más en conjunto. De hecho, Yoshimar Yotún volvió a ser el de siempre y organizó el juego dese la mitad del campo tras ser anulado en el primer tiempo. Pero la presencia de Alex Valera en el ataque provocó que los defensas ecuatorianos sufran más de la cuenta. Así llegó el gol del ‘Orejas’, quien en esta doble fecha ante Colombia y Ecuador ha sorprendido a más de uno. Y es que cuando gran parte de la prensa e hinchas estuvieron desconcertados con su convocatoria por el bajo momento futbolístico que llevaba antes de estos partidos, Flores respondió a la confianza de Ricardo Gareca y marcó sendos tantos que mantienen a la selección peruana con vida en estas Eliminatorias . Ahora, quedan dos partidos cruciales ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pero dependen de sí mismos y no de otros resultados para poder clasificar a un segundo Mundial de forma consecutiva.

Finalmente, rescató que tanto los ‘norteños’ como los ‘incaicos’ merecen ir al Mundial de Qatar 2022 tras haber disputado el que llamó “ el plato fuerte de la Eliminatoria Sudamericana ”.

