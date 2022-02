Jorge Muñoz: “Me preocupa la conformación de este Gabinete”

Jorge Muñoz será citado al Congreso de la República por incendio en Mesa Redonda, informó la parlamentaria Norma Yarrow. Foto: Andina

Esta mañana, Jorge Muñoz, llegó hasta el Centro de Lima para inaugurar un nuevo parque inclusivo. Durante su presentación, el burgomaestre fue consultado por la designación del nuevo gabinete que juramentó el presidente Pedro Castillo.

El alcalde, aseguró que este gabinete, es “menos” del que presidía Mirtha Vásquez y que esta situación le preocupa.

“Este Gobierno no tiene un norte, alguien me decía que este Gabinete es más de lo mismo, a mi juicio este Gabinete es menos de lo que teníamos antes. Temeos personas cuestionadas, incluso la cabeza, el premier, es alguien que ha estado en muchos partidos sin mucho compromiso, además ha presentado proyectos de normas que van en contra de la propuesta de transporte”, dijo a la prensa.

“Me preocupa la conformación de este Gabinete porque de plano es cuestionado, vamos a ir de crisis en crisis, desde el momento en que no hacemos una buena selección. Lo que requerimos es estabilidad”, agregó.

Por otro lado, el burgomaestre criticó la medida al declarar en estado de emergencia la ciudad de Lima, ya que asegura que eso solo se trata de “un saludo a la bandera”. Como se recuerda, la norma empezó a regirse el 27 de enero, cuando Avelino Guillén estaba a cargo del ministerio del Interior.

“Hace unos días se ha declarado la emergencia, eso es un saludo a la bandera porque es una declaratoria nada más. Más importante que las declaratorias son las acciones. No he visto ninguna acción después de esa emergencia, y, además, siempre lo he dicho hay que fortalecer a la Policía Nacional para los trabajos que se tienen que hacer, para desarticular las bandas. Una declaratoria como la que se ha generado no trae ningún resultado efectivo, ni ninguna acción efectiva en las calles”, mencionó.

Ante esto, Muñoz Wells lamentó que no haya continuidad de acciones en el lucha contra la inseguridad ciudadana por parte del Ejecutivo, debido a los cambios en el Gabinete Ministerial.

“Estas son situaciones de la crisis política que lo único que genera es que cada vez que hay un cambio de ministros, viceministros y directores hay también retrocesos. Yo ya perdí la cuenta, con tantos ministros, viceministros y directores hemos conversado y eso afecta lo que son las políticas públicas sostenibles en el tiempo en tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana”, indicó.

“Hace unos días, atrás, estuvimos con el exministro Guillén conversando en el ministerio llevándole un proyecto para hacer patrullaje integrado de una manera muy enérgica en la ciudad. El exministro se comprometió con nosotros, llamó a sus asesores, las cosas caminaban por el buen camino, pero lamentablemente eso documento sigue durmiendo en un escritorio del Ministerio del Interior. Tengo mis dudas que ese documento o política se vaya a rescatar en estos días. Eso genera un problema central para los vecinos”, acotó.

CONOCE AL NUEVO GABINETE VALER

Relaciones Exteriores: César Landa Arroyo

Defensa: José Luis Gavidia Arrascue

Economía: Óscar Graham Yamahuchi

Interior: Alfonso Chávarry Estrada

Justicia: Anibal Torres Vásquez (ratificado)

Educación: Rosendo Serna Román (ratificado)

Salud: Hernando Cevallos Flores (ratificado)

Agricultura: Alberto Ramos Quilca

Trabajo: Betssy Chávez Chino (ratificado)

Produce: Jorge Prado Palomino (ratificado)

Comercio Exterior y Turismo: Roberto Sánchez Palomino (ratificado)

Energía y Minas: Alessandra Herrera Jara

Transportes: Juan Silva (ratificado)

Vivienda: Geiner Alvarado López (ratificado)

Mujer: Katy Ugarte Mamani

Ambiente: Wilber Supo Quisocala

Cultura: Alejandro Salas Zegarra

Desarrollo e Inclusión Social: Dina Boluarte Zegarra (ratificada).

