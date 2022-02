Gianluca Lapadula interesa al Palmeiras de Brasil, según periodista italiano

Gianluca Lapadula tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, según Transfermarkt.

Gianluca Lapadula es sin duda uno de los mejores jugadores que tiene la selección peruana en el extranjero. Y es que el hecho de haber desarrollado gran parte de su carrera en Italia le ha dado ese plus para ser un jugador de jerarquía internacional. Sin embargo, en la actualidad mantiene una disputa con el Benevento, por lo que ha estado buscando una salida. En ese sentido, uno de los clubes interesados en contar con sus servicios sería el Palmeiras de Brasil.

La noticia fue dada a conocer por el periodista italiano Nicòlo Schira, quien a través de su cuenta de Twitter reconoció que el elenco brasileño ha mostrado interés en el atacante peruano para la temporada entrante. “Palmeiras ha mostrado interés por fichar a Gianluca Lapadula, que podría marcharse del Benevento”, se lee en la publicación.

PALMEIRAS BUSCA UN ‘9′

Actualmente, el vigente campeón de la Copa Libertadores ha estado buscando un refuerzo de peso para su ataque, por lo que salió en busca de uno en el mercado de fichajes. Los principales objetivos han sido los argentinos Lucas Alario y Valentín Castellanos, no son opciones muy factibles. En el caso del primero, según medios de su país, la dificultad de la operación radicaría en lo económico, ya que su equipo, el Bayer Leverkusen de Alemania, lo adquirió por alrededor de 24 millones de dólares de River Plate y quisiera recuperar algo de su inversión. Pero los brasileños solo quieren una cesión con opción a compra que rondaría los 8 millones. Por otro lado, en el caso del atacante del New York City FC, el ‘Verdão’ compite con clubes como River Plate, Inter de Porto Alegre, entre otros, por lo que la operación no es sencilla.

Aquí es donde entra la figura de Lapadula, cuyo equipo, el Benevento de Italia, estaría pidiendo un promedio de 2 millones de euros para dejarlo salir, según la prensa de ese país, monto inferior a lo ofrecido por las otras opciones.

OPCIONES FUERA DE ITALIA

Cabe resaltar, que ‘Lapa’ estuvo cerca de ir al Venezia FC de la Serie A que lo quería solo a préstamo hasta el final de temporada, aunque no lo dejaron ir ya que pidieron añadir una opción de compra que fue rechazada. De hecho, esto sucedió al final del mercado de pases en Europa No obstante, hay cinco ligas en donde el libro de fichajes aún está abierto: Brasil, Estados Unidos (ambos después de marzo), Rusia (22 de febrero), Turquía (08 de febrero), o Ucrania (02 de marzo) .

PROBLEMAS ENTRE GIANLUCA LAPADULA Y EL BENEVENTO

Recordemos que Gianluca Lapadula ha tenido un problema con el Benevento. Y es que el actual máximo goleador de la Serie B con 10 tantos, había anunciado a finales del 2021 su deseo de cambiar de equipo para jugar en uno de Primera División, llegando incluso a negarse a jugar según lo explicó su entrenador, Fabio Caserta. Sin embargo, esto fue negado rotundamente por su abogado, Pablo Rodella, quien manifestó que el jugador nunca se comunicó con alguien del club para decirle esa información. En ese sentido, destacó que los directivos ya tenían un acuerdo con el jugador de que si había una posibilidad de salir, la iba a tomar muy en cuenta ya que era su prioridad.

Ahora, no es la primera vez que no lo dejan salir. A mediados del 2021, Lapadula tuvo ofertas de varios equipos de Europa tras la gran Copa América que realizó con la selección peruana. No obstante, todas fueron rechazadas por su actual equipo y aceptó jugar en la Serie B, pero esto ha cambiado y el futbolista ha optado por buscar otro rumbo.

DATO:

Gianluca Lapadula no pudo jugar el último partido de Perú ante Ecuador por un problema en el tabique. Sin embargo, esto no da más y tendría que operarse, lo cual llevaría a que esté de baja un largo tiempo. Un hecho que no se ha confirmado y habría que esperar cómo resuelve el delantero este inconveniente.

