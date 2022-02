¿Waldemar Cerrón será el nuevo premier? La historia del tuit fallido del vocero de Perú Libre

Foto: La República

La noche de este jueves, luego de que se conociera la salida de Mirtha Vásquez de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se vio ingresar a Palacio de Gobierno al vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, y otros miembros de la bancada como Guido Bellido y Kelly Portalatino.

Alrededor de las 7 p.m. por la puerta de Desamparados se vio a los congresistas. Los tres congresistas son del ala cerronista del partido y críticos del gabinete de Mirtha Vásquez, a quien muchas veces calificaron como “caviar”.

Lo que llamó la atención es que acabada la reunión, desde la cuenta de Waldemar Cerrón (@rojas_cerron) salió un tuit donde señalaba que había sido invitado para ser el próximo primer ministro. “Acabamos la reunión con el presidente Pedro Castillo quién me ofreció la PCM. Como un gran demócrata, acepté gustosamente”, escribió. El mensaje tenía varios retuits, e incluso la congresista perulibrista Zaira Arias lo felicitó por la designación. Sin embargo luego de unos minutos, el mensaje fue borrado.

Waldemar Cerrón en confuso tuit.

Pero la historia no termina allí. Desde la misma cuenta donde se borró el tuit, Cerrón acusó a una cuenta falsa de haber usurpado su nombre. Sin embargo, pone una imagen de otro tuit diferente al original y desde una cuenta que no era la que inicialmente tuiteó (@Rojas_Cerron_W). “Denunciamos esta cuenta falsa, que está suplantando mi identidad y mis actividades parlamentaria”, indicó.

Waldemar Cerrón

Este confuso incidente hace pensar que fue un desliz. El periodista del diario El Comercio, Martín Calderón, señala en su cuenta de Twitter que conversó con el expremier Guido Bellido, quien estuvo en la reunión con Waldemar Cerrón y aseguró que es falso que el presidente le haya propuesto el cargo de primer ministro. “Le he insistido y dice: ‘Es falso. No he escuchado eso. En la reunión que hemos tenido no se ha tocado ese tema. Alguien tal vez entró a su cuenta o no sé'”, indica.

Un tema similar ocurrió esta tarde, donde un tuit del presidente Castillo anunciaba el aforo del 70% en el estadio Nacional para el partido de este martes entre Perú y Ecuador. Pocos minutos después el tuit desapareció.

Por si fuera poco, el mismo mandatario lanzó un tuit donde da por concluida la función de la premier Mirtha Vásquez y anunciaba una recomposición del gabinete. Sin embargo, la premier señaló estar sorprendida por dicho mensaje de Castillo porque apenas unos minutos atrás ella le había presentado su renuncia. Vásquez tiene la hipótesis que quien está detrás de esos tuits son los asesores del presidente.

“Quiero expresar mi preocupación por el entorno de asesores que tiene [Castillo] que hacen que cometa este tipo de errores”, expresó. Le extraña que en lugar de visibilizar lo que realmente sucedió, tomen estas decisiones equivocadas para publicar una cosa diferente como el tuit donde dice que había sido decisión del jefe de Estado.

Vásquez comentó que abiertamente le ha dicho al mandatario que que debe reconsiderar el tema de quién es su entorno más cercano. Porque “se cometen errores en el gobierno y siento que es responsabilidad de sus asesores”. Además, asegura que es un conjunto de personas que ha provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad, y se han acusado unos a otros con denuncias.