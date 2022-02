Mirtha Vásquez reveló que Castillo no dio nombres de visitantes a casa de Breña por recomendación de sus asesores

Mirtha Vásquez anunció su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros tras la imposibilidad de llegar a acuerdos con el presidente Pedro Castillo. En una entrevista con RPP, la Premier reveló que la búsqueda del nuevo ministro del Interior fue el causante de su separación del gobierno. Además, señaló que el grupo de asesores del mandatario son quienes provocarían los errores que han sumergido a Castillo en escándalo tras escándalo.

Con relación a las visitas del presidente a la casa ubicada en el pasaje Sarratea en Breña, Vásquez señaló que Eduardo Pachas, abogado de Castillo, Pedro Castillo y un grupo de asesores presidenciales consideraron que el jefe de Estado no debía presentar la lista de personas con las que se reunión en dicho domicilio. Cabe recordar que tanto Castillo como la ministra Vásquez se habían comprometido a hacer público los nombres de quienes acudieron al lugar que se sospecha funcionaba como un despacho clandestino.

“El presidente podría haber hecho lo que yo decía: ‘un ejercicio de memoria a ver quién me visitó y decir transparentemente, salir y publicitarlo’; a mí me parecía que sí, pero la estrategia de su abogado, de la gente que lo rodea le decía que: ‘no es conveniente que saque una lista, si ya está judicializado mejor preséntela en las autoridades’ ”, expresó Vásquez a RPP. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía en este momento. Según Vásquez, el abogado del presidente se reunió con ella y le señaló que irían brindando los nombres, pero cuando esto sea solicitado por las autoridades a cargo del caso.

La renunciante ministra señaló que conversó sobre el tema con Pedro Castillo, pero finalmente tuvo que acogerse a la estrategia legal que habían planeado el mandatario junto con sus asesores. Posteriormente, en conversación con CNN en español, Castillo señalaría que nunca sostuvo reuniones en Breña y que, a pesar de la visita de empresarios a dicho lugar, solo les extendía el saludo para no ser descortés con ellos.

MALAS COMPAÑÍAS

Vásquez señaló en RPP que es el grupo de asesores presidenciales el grupo que ha provocado que el mandatario cometa errores durante los primeros seis meses de su gestión . “Tiene un equipo de asesores, además, se lo dije abiertamente, que él debería reconsiderar el tema de quién es el entorno más cercano porque han visto que varias veces se cometen muchos errores en el gobierno. Sí siento que es la responsabilidad de quien a él lo asesora. Tiene un conjunto de personas que estos últimos días han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad. Están acusándose unos a otros y eso me preocupa”, agregó.

Sobre el tweet en relación a su renuncia en el que se señala que habría sido a partir de una “constante evaluación” por parte del mandatario, Vásquez no cree que haya sido provocado por el propio Castillo, sino por quienes lo rodean. “(El presidente) me dijo que no esperaba mi renuncia, pero al final la aceptó. Él pidió que ingrese el documento por Mesa de partes y yo se la he entregado a uno de sus asesores y este asesor se llevó este documento y no regresó más ”, señaló para luego agregar que el entorno que asesora al mandatario constantemente toma decisiones equivocadas como la de anunciar su salida de la PCM de una manera diferente a como realmente sucedió.

