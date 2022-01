Pedro Castillo: estos son los nombres que se vocean para reemplazar a Mirtha Vásquez como jefe de gabinete

¿Quién será el nuevo primer ministro, el tercera en la era Castillo?

Casi cuatro meses después de ser designada como presidenta del Consejo de Ministros, este lunes, Mirtha Vásquez presentó su carta de renuncia de manera oficial al presidente Pedro Castillo. Llama la atención que media hora después de que el mandatario anunció en Twitter la renovación total del gabinete, la premier hizo pública su carta de renuncia.

“El día que me convocó a ser parte de su gabinete y por tanto de su gobierno, acepté con total disposición, convencida de la necesidad de fortalecer una opción de cambio que para millones de peruanos significaba una esperanza” .

Agregó que durante este tiempo, varios momentos de crisis han sobrevenido, algunos provocados por los grupos opositores con clara intención golpista; “otros por temas asociados, lamentablemente, a posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios de alto nivel de esta administración”.

Aún así, expresa en la misiva, han ido avanzando en los objetivos más urgentes del país, como son la estabilidad económica, la contención de la pandemia mediante la vacunación, el retorno a clases, la gestión de los conflictos mediante el diálogo, la negociación colectiva, etc.

Tras conocerse la salida de Mirtha Vásquez como jefa del gabinete, y la recomposición de las diferentes carteras por parte del presidente Pedro Castillo, se espera que el mandatario designe cuanto antes a sus reemplazantes. El puesto que genera más expectativa es el del premier. Aunque con perfiles tan dispares como Guido Bellido y Mirtha Vásquez, es difícil prever quién podrá ser elegido.

HERNANDO CEVALLOS

Sin embargo, hay nombres que suenan en el ambiente político. Uno de ellos es Hernando Cevallos, actual ministro de Salud. Recordemos que esta cartera es una de las que más aceptación ha tenido debido a una exitosa campaña de vacunación y el rol del ministro ha generado un impacto positivo en la mayoría.

Precisamente, al ser consultada sobre su posible designación, la congresista de Avanza País Norma Yarrow comentó: “Cevallos es una de las personas de confianza del presidente y no ha hecho una mala gestión”.

Cuando se anunciaba la renovación del gabinete y la salida de Vásquez de la PCM, Hernando Cevallos se encontraba dando una conferencia de prensa. Una de las preguntas fue si aceptaría el premierato, y el ministro respondió muy parco: “No tengo nada que opinar sobre eso”.

Sobre su continuidad en el gabinete, dijo que es una atribución del presidente evaluar permanentemente a su gabinete y evaluar los cambios que sean necesarios de acuerdo a la coyuntura y las urgencias. Bajo esa óptica, es importante que se tomen decisiones en las áreas que se crean convenientes.

“Desde el punto de vista personal, desde que ingresé al gabinete agradecer la oportunidad de luchar contra la pandemia (...) yo estoy a disposición del presidente”, refirió.

Respecto a Mirtha Vásquez, Cevallos dijo que es una persona con excelente capacidad, una excelente persona con una gran trayectoria, “el presidente tendrá sus razones para tomar esta decisión, esperemos en algún momento conocerlas todos”.

MARISOL ESPINOZA

Militante de Alianza para el Progreso, fue vicepresidenta de la República en el mandato de Ollanta Humala y congresista en tres periodos. La especulación de su ingreso se debe al acercamiento que ha habido entre César Acuña y Pedro Castillo. Aunque el líder de APP ha tratado de marca distancia en los últimos días.

DANIEL SALAVERRY

Tras su fallida designación como presidente de PetroPerú, ahora es voceado como primer ministro. Como se sabe, Salaverry inició su carrera con el APRA y luego pasó a Fuerza Popular, partido con el que llegó a ser congresista y presidente del Legislativo. En las últimas elecciones postuló a la presidencia en una fórmula junto a Martín Vizcarra.

Sobre esta posibilidad, Yarrow dijo que sería una burla nacional: “Si me ponen a Salaverry al frente yo no le daría la confianza, pero somos 130 congresistas. Es una persona que no tiene un ápice de lealtad a nadie, no tiene capacidad moral. Necesitamos a gobernantes con capacidad moral”, comentó.

ROGER NÁJAR

El economista de Ucayali es otro de los que suena como reemplazante de Mirtha Vásquez. Fue congresista por el partido Unión por el Perú en el periodo 2006-2011 y últimamente se ha visto una cercanía con el presidente Pedro Castillo. Un informe del diario El Comercio dio a conocer reuniones del mandatario con Najar en Palacio de Gobierno.

En agosto pasado, a la salida de una reunión con el entonces premier Guido Bellido, le dijo a la prensa que no descartaba ser asesor: ”He venido a visitar al premier, soy miembro del partido (Perú Libre) igual que él y he venido a coordinar con él. ¿Ser asesor de Guido Bellido? Podría ser, no lo descarto”, expresó.