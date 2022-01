Perú vs. Ecuador: Félix Torres mete presión a la ‘bicolor’ y destacó que tiene cómo reemplazar a Christian Cueva

El defensa ecuatoriano Félix Torres se ha asentado en el once titular de Gustavo Alfaro y jugaría de titular ante Perú.

El partido entre las selecciones de Perú y Ecuador está a muy poco de disputarse. De hecho, faltan poco más de 24 horas para que la pelota ruede en el Estadio Nacional y se defina con más claridad el panorama de ambos equipos en las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, Félix Torres, defensa de ecuatoriano, metió presión a la ‘bicolor’ y cree que ellos están más necesitados de los puntos, aunque destacó la dificultad del duelo.

“El partido de Perú no va a ser nada fácil. Va a ser una batalla complicada y tenemos que ser conscientes del partido que ellos van a salir a hacer, lo buscarán desde el primer minuto. Nosotros también lo haremos, pero tenemos que ser inteligentes y saber que la necesidad la tienen ellos y no nosotros . Tenemos que saber cuidar el puesto de privilegio en el que estamos”, señaló el jugador de la ‘Tri’ en conferencia de prensa previo a este encuentro.

Y es que los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran en la cuarta posición con 20 puntos, 4 menos que los ecuatorianos que, de conseguir la victoria este martes 01 de febrero, tienen un cupo asegurado en el Mundial de Qatar 2022. Por tal motivo, el triunfo es un requerimiento si no quiere complicarse en la tabla de posiciones, debido a que luego tendrá que visitar a un motivado Uruguay en Montevideo y cerrará con Paraguay en Lima. Partidos difíciles pero que, al menos en los de local, tendrá que conseguir el triunfo.

Justamente, analizó al plantel de la ‘blanquirroja’ y no considera que la baja de Christian Cueva (suspendido por acumulación de tarjetas amarillas) vaya a ser un problema, pues cuentan con varios elementos que pueden reemplazarlo y estarán a la altura. “La verdad es que estamos enfocados en nosotros. Sabemos el tipo de rival que es Perú, ya lo hemos enfrentado en estas Eliminatorias, Copa América. Todos sus jugadores son importantes y vamos a trabajar para estar concentrados porque si no están ellos siempre aparece otro jugador más . Así que no debemos confiarnos ”, comentó.

Recordemos que ambos equipos ya se han enfrentado hace menos de un año en dos ocasiones. La primera fue en Quito en la primera ronda del proceso clasificatorio. Dicho partido quedó a favor del elenco nacional con goles de Christian Cueva y Luis Advíncula. Descontó Gonzalo Plata. Mientras que la segunda oportunidad fue en la Copa América de Brasil el 2021, que culminó en empate 2 a 2. Gianluca Lapadula y André Carrillo convirtieron para los peruanos, mientras que Renato Tapia (autogol) y Ayrton Preciado lo hicieron para los ‘norteños’.

Renato Tapia en el empate entre Ecuador y Perú de la Copa América 2021. | Foto: AFP

ANSIEDAD PREVIO AL PARTIDO

En un partido de esta magnitud se manejan altos niveles de ansiedad, aunque Torres reconoció que en el plantel vienen trabajando con un especialista. “Este es un grupo muy joven, en la selección tenemos un psicólogo que nos prepara en esa parte. Es bueno y es grato tener una persona en ese ámbito que te ayude a controlar tus emociones y cualquier cosa que pueda pasar para poder salir adelante . Estamos motivados como siempre. Hay ansiedad de que llegue el partido, pero somos conscientes de que nos tenemos que preparar para poder dar una linda batalla y conseguir nuestra clasificación, que es lo que nos hemos trazado desde que empezamos”, declaró.

PRESENTE FUTBOLÍSTICO

Félix Torres es un jugador que se desempeña como defensa central y milita en el Santos Laguna de la Liga MX. De hecho, es el autor del último gol con la que su selección igualó 1 a 1 ante Brasil en Quito. Este tanto es el segundo en su cuenta personal en las presentes Eliminatorias en nueve partidos disputados. En ese sentido, consideró que este buen momento es el fruto del fuerte trabajo que pone día a día. “Ha sido un sinnúmero de trabajo que he venido realizando. Como siempre, con la misma humildad y con las mismas ganas de un chico que ha querido salir adelante . Todo se está viendo reflejado de tratar de aprovechar cada oportunidad que me da Dios y el cuerpo técnico para desarrollar mi potencial y cada día aprender algo nuevo . Eso ha sido la base importante de lo que estoy cosechando ahora”, sostuvo.

El defensa 'norteño' destacó a Christian Cueva y reconoció que la presión la tiene Perú. | Video: Facebook 'La Tri'

