Pedro Castillo y Avelino Guillén, que renunció al Mininter, se reunieron en Palacio este domingo

Avelino Guillén a Pedro Castillo: "El Perú no se puede manejar como un sindicato"

Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Avelino Guillén Jauregui, quien reveló que renunció irrevocablemente al cargo de ministro del Interior por considerar no tener el respaldo del presidente Pedro Castillo, se reunió este domingo con el jefe de Estado, que hasta ese momento no había decidido si aceptar o no la renuncia.

El registro de visitas del Despacho Presidencial indica que Avelino Trifón Guillén Jauregui, quien hasta ese momento formaba parte del Ministerio del Interior mientras no se acepte su renuncia, mantuvo una “reunión de trabajo” en la presidencia de la República con el jefe de Estado por cerca de 50 minutos.

Su ingreso se registra a las 07:52 p.m., mientras que su salida está reportada a las 08:40 pm.

En la reunión Castillo aceptó la renuncia del Avelino Guillén, pero también decidió dar por concluida la designación del comandante general de la Policía Nacional Javier Gallardo Mendoza.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la @PoliciaPeru, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió el jefe de Estado la noche del Domingo.









“RENUNCIA IRREVOCABLE”

Cabe señalar que, en una entrevista del sábado para el medio web Epicentro, Avelino Guillén aseguró que la renuncia al cargo que presentó el viernes al presidente Pedro Castillo es de carácter irrevocable.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional. (…) Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro ”, expresó Guillén.

“Le dijo que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más, pero han pasado más de dos semanas y al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, acotó.

Guillén presentó su carta de renuncia “irrevocable” al cargo de ministro del Interior al presidente Pedro Castillo porque el mandatario evitó tratar el tema de las bajas dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) por más de dos semanas.

Pedro Castillo le dijo que tomaría una decisión sobre los temas de la PNP, pero nunca más habló de ello y fue una señal de Guillén para dar un paso al costado del cargo.

“Al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, expuso.

RECOMENDACIONES AL PRESIDENTE

Por otro lado, también en la entrevista, Guillén destacó al equipo que integra el Consejo de Ministro, consideró que los encargados de economía (Pedro Francke) y salud (Hernando Cevallos) están teniendo “un desarrollo exitoso de su trabajo” y califico “de lujo” la presencia de Mirtha Vásquez en el premiarato. “Creo que es cuestión de fijarse planes, metas, desarrollar tareas”, señaló.

“Tiene que evaluar su actuación”, dijo con relación al presidente Pedro Castillo para luego recomendar establecer metas para que su gobierne encuentre rumbo. “Le aconsejaría saber escuchar, cambiar a todo su equipo de asesores y escoger bien. Establecerse metas, comunicar bien a la sociedad y pensar que el Perú no se puede manejar como un sindicato, olvidarse de eso. Ya no estamos en campaña electoral, tenemos retos enormes que asumir y enfrentar. A nuestra edad ya solo nos queda buscar que la gente tenga un recuerdo de nuestro trabajo”, agregó.

