Magaly Medina refuta a Pamela Vértiz por defender a Melissa Paredes: “Fue tramposa y mentirosa”

Pamela Vértiz entrevistó este 30 de enero a Magaly Medina, un día antes del estreno de su programa Magaly TV: La Firme. Entre muchas cosas, la periodista le consultó a su colega sobre uno de sus ampay más sonado del 2021, donde la protagonista fue Melissa Paredes. Como se recuerda, la modelo fue captada besando a Anthony Aranda cuando aún estaba casa con el futbolista Rodrigo Cuba.

Pamela Vértiz le consultó sobre las consecuencias del ampay y todo lo que ha generado, pues ha sido fuertemente criticada, sobre todo por ser mujer.

“Sobre el caso de Melissa Paredes, yo digo ¿por qué la sacaron del programa? Por qué ese cargamontón, el hombre que saca los pies del plato no pierde su chamba y la mujer no no...”, preguntó Pamela, quien recibió la rápida respuesta de Magaly Medina.

“Yo creo que el engaño, la mentira y la infidelidad siempre ha causado curiosidad en todos. La infidelidad es algo que se vive a cada momento en muchísimos niveles. Se ve todos los días. La mujer es tan infiel como el hombre. engaña más o mejor que el hombre. Es más caleta y somos mejores mentirosas que ellos. Pero como vivimos en una sociedad machista, se perdona el pecado pero no el escándalo, como siempre en este país somos así ¿no?”, indicó la periodista.

LA LLAMA LA INFIEL DEL AÑO

Como se recuerda, Melissa Paredes no apareció más en América Hoy tras destaparse este ampay. “Bajo los cannones que todos los programas familiares funcionan, tenía que separarla porque los auspiciadores que son los que mantienen el programa al aire, no iban a quererla. Ellos tienen sus valores, reglas y no iban a querer a la infiel del año”, acotó Magaly Medina.

“Ahora que tampoco me salga Melissa con eso de que “si yo lo hice está mal, si lo hace un hombre está bien”, no, tampoco, porque lo que ella hizo fue tramposo y mentiroso, que tampoco nos venga a decir...”, indicó la conductora de TV bastante firme.

