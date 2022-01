Programación de partidos de hoy, sábado 29 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

La Noche Crema se celebra desde el 2006 l Foto: Universitario

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Los hinchas de Universitario de Deportes celebran hoy que por fin, después de reprogramarla, será la esperada Noche Crema en el Estadio Monumental. Además de la presentación del equipo, los merengues se enfrentarán a Aucas de Ecuador en un partido amistoso.

Empiezan los cuartos de final de la Liga Africana de Naciones con los encuentros entre Gambia vs. Camerún y Burkina Faso vs. Túnez. Además, la Copa de Francia continúa con los octavos de final del campeonato, el partido más esperado del día de hoy es el de Olympique de Marseille vs. Montpellier. La Copa de Portugal llega a su esperada final entre Benfica vs. Sporting de Lisboa. Continúan los Amistosos Internacionales con varios encuentros. Sin duda, uno de los más esperados es el de River Plate vs. Platense y Nacional vs. San Lorenzo.

Por otro lado, vuelve la Liga SmartBank de España con los enfrentamientos entre Amorebieta vs. Girona y Eibar vs. Huesca. En Latinoamérica, aparte de los Amistosos Internacionales, el fútbol mexicano, colombiano y brasilero son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX, la Liga BetPlay y el Campeonato Paulista.

Los duelos más esperados son el de Celaya vs. Raya2 por la Liga Expansión MX, Millonarios vs. Atlético Nacional por la Liga BetPlay y Sao Bernardo vs. Palmeiras en el Campeonato Paulista.

Campeonato Paulista - Brasil

9:00 a.m. Santos vs. Botafogo – Fanatiz

2:00 p.m. Sao Bernardo vs. Palmeiras – Fanatiz

4:30 p.m. Ponte Petra vs. Inter de Limeira – Fanatiz

4:30 p.m. Ferroviária vs. Água Santa – Fanatiz

Liga SmartBank - España

10:00 a.m. Amorebieta vs. Girona – DirecTV Sports

12:15 p.m. Eibar vs. Huesca – DirecTV Sports

Copa Africana de Naciones – Cuartos de Final

11:00 a.m. Gambia vs. Camerún – Star +, ESPN

2:00 p.m. Burkina Faso vs. Túnez – Star +, ESPN

Copa de Francia – Octavos de Final

12:30 p.m. Stade de Reims vs. Bastia – Star +

3:00 p.m. Olympique de Marseille vs. Montpellier – Star +

Liga BetPlay - Colombia

2:00 p.m. Cortuluá vs. Santa Fe – Win Sports, Fanatiz

8:15 p.m. Millonarios vs. Atlético Nacional – Win Sports, Fanatiz

Copa de Portugal - Final

2:45 p.m. Benfica vs. Sporting de Lisboa – Star +, ESPN 2

Amistosos Internacionales

5:00 p.m. River Plate vs. Platense – Star +

5:00 p.m. Defensor Sporting vs. Estudiantes de La Plata – Star +

6:00 p.m. Barcelona de Guayaquil vs. Guayaquil City (Noche Amarilla) – Star +

7:30 p.m. Universitario de Deportes vs. Aucas (Noche Crema) – Gol Perú canales 14 y 714, Universitario Play

7:30 p.m. Nacional vs. San Lorenzo – Star + y GolTV Play

Liga Expansión MX - México

8:05 p.m. Correcaminos vs. Cimarrones de Sonora – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Celaya vs. Raya2 Expansión – Claro Sports y Marca Claro en YouTube

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 2, DirecTV Sports, Gol Perú en canalaes 14 y 714 Universitario Play, GolTV Play, Claro Sports, Fanatiz, Win Sports y mediante streaming en el canal Marca Claro en YouTube.

