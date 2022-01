Fin del toque de queda 2022: qué pasará con bares y discotecas

¿Qué pasará con los bares y discotecas tras el fin del toque de queda?

Los peruanos están próximos a culminar el mes de enero con una nueva modificación en las restricciones por la pandemia COVID-19. Según se anunció de manera oficial, se puso fin al toque de queda, u horario de inmovilización, el cual se daba desde las 00:00 a.m. hasta 04:00 a.m.

El anuncio ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en los empresarios del entretenimiento nocturno, como son los bares y discotecas. La norma emitida dejó abierta la pregunta, ¿estos locales podrán atender con normalidad? Ante esta interrogante, Hernando Cevallos, ministro de Salud, se refirió al tema para dar los alcances necesarios.

NO HAY TOQUE DE QUEDA: QUÉ PASARÁ CON BARES Y DISCOTECAS

El sector del entretenimiento nocturno fue uno de los más golpeados con la implementación del toque de queda, ya que tuvieron que reestructurar su horario de atención, así como redefinir el aforo para recibir a un número reducido de consumidores en los establecimientos.

La autoridad del Minsa expresó para Canal N que, aunque esta inmovilización ya no sea de carácter obligatorio, las discotecas y bares podrán funcionar con total normalidad, pero respetando las prohibiciones como: no autorizar reuniones sociales, evitar las aglomeraciones, entre otros. “No es que se termine el toque de queda para que haya fiestas. De ninguna manera. El Decreto Supremo es un decreto que marca una serie de normas y restricciones que no están modificadas”.

Cevallos indicó en el medio de comunicación que esta flexibilidad que se está brindando a la población no es para que hagan reuniones y se expongan a estar en lugares donde acuden un gran número de personas.

Indicó que la modificación en la lista de restricciones se generó para que las personas puedan trasladarse a sus domicilios sin ninguna complicación con respecto al tiempo limitado que tenían para poder hacerlo.

¿QUÉ ES EL TOQUE DE QUEDA?

Se denomina a una medida que te exige permanecer en casa de acuerdo al lugar donde vives, tomando como referencia el lugar donde resides y que este haya sido calificado de riesgo moderado o alto en medio de la pandemia COVID-19.

Aunque se haya suspendido el 27 de enero del 2022, esto no significa que no se pueda volver a implementar en el transcurso del año.

¿QUÉ HACER CON EL FIN DEL TOQUE DE QUEDA?

Tomando en cuenta que ahora podrás circular por las calles de Lima y provincias sin un horario establecido, debes considerar que aún nos encontramos viviendo un estado complicado por el coronavirus, hecho que nos tiene que llevar a ser responsables para evitar contagiarnos. Entre las recomendaciones vigentes que se siguen brindando están:

- Uso de doble mascarilla o una de la serie KN95.

- Si acudes a un establecimiento, debes presentar tu carnet de vacunación, el cual verifica que has sido inmunizado contra la COVID-19.

- Respeta el distanciamiento social.

- Lava y desinfecta tus manos.

- Aunque no es obligatorio, puedes usar un protector facial cuando salgas de casa.

¿CUÁNDO INICIÓ LA PANDEMIA EN PERÚ?

En el Perú, el 05 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por COVID-19, en una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa, desde esa fecha hasta el 12 de enero de 2022 se han procesado muestras para 22 674 737 personas con la COVID-19, obteniéndose 2 440 349 casos confirmados, 20 234 388 casos negativos y 203 193 defunciones.

Cabe indicar que una primera alerta mundial se realizó en el año 2019, pero fue hasta el 11 de marzo de 2020 donde la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19, debido al elevado número de casos en 112 países fuera de China.

