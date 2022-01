Perú vs. Colombia: emocionante banderazo en Barranquilla a horas del partido por Eliminatorias

A pocas del duelo entre Perú vs. Colombia, a disputarse este viernes 28 de enero, a las 4:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022. La fanaticada de la bicolor se hizo presente en el hotel de concentración e hizo la fiesta.

Y es que, el hincha peruano no escatimo esfuerzo y se dirigió en gran multitud hacia las afueras del hotel de concentración del equipo de Ricardo Gareca para darles todo su apoyo.

Los jugadores de la selección peruana al ver ese despliegue salieron, con sus mascarillas como medida de seguridad contra el covid-19, a las afueras del hotel y saludaron a los hinchas como agradecimiento ante tamaño gesto.

Los juegos artificiales, el cántico y los mensajes motivacionales se hicieron sentir en las afueras del hotel de concentración de Perú, ya que por un momento daba la sensación que la bicolor estaba en casa y no en Colombia.

Este partido entre la Selección Peruana y su par de Colombia será transmitido por las señales de Movistar Deportes (3 y 703), América TV, América Go y Caracol. Asimismo, infobae.com te llevará todo el minuto a minuto, goles e incidencias.

Colombia en busca de revertir sus malos resultados

Pese a que lleva cinco partidos sin ganar y sin anotar goles, producto de cuatro empates 0-0 y una derrota 1-0 con Brasil, el rival de Perú, Colombia llega a este encuentro en el quinto lugar con 17 puntos y con una de las oportunidades más claras de ir a Qatar en noviembre.

Sin embargo, al frente tendrán a la bicolor, que en este momento es sexto con la misma cantidad de unidades que su rival de la jornada y que llega motivada por los dos triunfos al hilo que consiguió en las últimas dos jornadas por Eliminatorias.

¿Cómo fue el último resultado entre Colombia vs. Perú por Eliminatorias?

La última vez que Perú enfrentó a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias fue el 8 de octubre de 2015 en el camino a Rusia 2018 y entonces los dirigidos por Gareca cayeron 2-0 con el equipo que era entrenado en esa época por José Pékerman.

Perú vs. Colombia: horarios en el mundo

Perú: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Ecuador: 4:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Bolivia: 5:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 4:00 p.m.

CANALES PARA VER PERÚ VS COLOMBIA

- Argentina / Tyc Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Chile / Chilevisión y TNT Sports.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y América TV.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

Perú vs. Colombia: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz, James Rodríguez; Rafael Santos Borré y Radamel Falcao.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

SEGUIR LEYENDO