Perú vs Colombia: horarios y canales para ver el decisivo duelo por Eliminatorias

Perú vs Colombia: horarios y canales del partido por fecha 15 de Eliminatorias Qatar 2022.

Horarios y canales del Perú vs Colombia EN VIVO. No hay calor que supere la necesidad que ambos equipos tienen por llevarse el triunfo, este viernes 28 de enero, en el Metropolitano de Barranquilla. Todo por la jornada 15 de Eliminatorias Qatar 2022.

La victoria de Uruguay sobre Paraguay, con gol de Luis Suárez, terminó preocupando más de la cuenta a los protagonistas de este duelo. El resultado provocó que los ‘charrúas’ se coloquen en la casilla 4 de la tabla de posiciones con 2 unidades de ventaja sobre el quito y sexto del certamen.

Dichos lugares son ocupados por Colombia y Perú, respectivamente. De hecho, ambos tienen la misma cantidad de puntos (pero los ‘cafeteros’ con mejor diferencia de gol). Esto los obliga a ganar, pues como rivales directos, el empate no le conviene a ninguno.

De todas formas, Perú depende de sí mismo para llegar al Mundial de Qatar. Si logra imponerse fuera de casa, dormirá en el actual puesto de Uruguay. Cualquier cosa puede pasar en esta clase de encuentros. El estado mental jugará un papel muy importante.

El equipo de Ricardo Gareca podría jugar con el nerviosismo de Colombia si el partido se mantiene igualado. A la ‘bicolor’ le fue bien con el juego de contra, así lo demostró ante Ecuador (Quito) y Venezuela (Caracas). Ojo: los de Reinaldo Rueda no marcan hace 5 jornadas de Eliminatorias.

HORARIOS DEL PERÚ VS COLOMBIA

- Costa Rica / 3:00 p.m.

- Honduras / 3:00 p.m.

- Guatemala / 3:00 p.m.

- El Salvador / 3:00 p.m.

- México / 3:00 p.m.

- Panamá / 4:00 p.m.

- Estados Unidos (Miami) / 4:00 p.m.

- Perú / 4:00 p.m.

- Colombia / 4:00 p.m.

- Ecuador / 4:00 p.m.

- Venezuela / 5:00 p.m.

- Bolivia / 5:00 p.m.

- Paraguay / 6:00 p.m.

- Uruguay / 6:00 p.m.

- Chile / 6:00 p.m.

- Argentina / 6:00 p.m.

- Brasil / 6:00 p.m.

- España / 10:00 p.m.

CANALES PARA VER PERÚ VS COLOMBIA

- Argentina / Tyc Sports.

- Bolivia / COTAS Televisión.

- Chile / Chilevisión y TNT Sports.

- Colombia / Caracol TV.

- Costa Rica / Sky HD.

- República Dominicana / Sky HD.

- Ecuador / Canal del Fútbol.

- El Salvador / Sky HD.

- Guatemala / Sky HD.

- Honduras / Sky HD.

- México / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Panamá / Sky HD.

- Perú / Movistar Deportes y América TV.

- España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

- Estados Unidos / Fubo Sports Network.

- Uruguay / VTV+.

- Venezuela / TLT Play.

CÓMO VER AMÉRICA TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS COLOMBIA

América TV es el canal oficial de las Eliminatorias en Perú. Transmite en señal abierta y pasa de manera gratuita los partidos de la ‘bicolor’ en condición de visita. Asimismo, trabaja con América tvGO, su app (9.90 soles mensual).

CÓMO VER MOVISTAR DEPORTES EN VIVO PERÚ VS COLOMBIA

Si eres cliente de Movistar Perú, ya eres parte de Movistar TV. Solo debes ingresar tu usuario y contraseña para disfrutar de su contenido. Eso sí, si quieres ver los partidos de Clasificatorias, debes comprar el paquete para más canales.

CÓMO VER CARACOL TV EN VIVO PARA EL PERÚ VS COLOMBIA

Caracol TV es un canal de señal abierta en Colombia, que cuenta con los permisos para transmitir las Eliminatorias Qatar 2022. La empresa también cuenta una app en vivo. Se trata de Caracol Play, con un costo (para eventos) de 89 mil 900 pesos colombianos (87.74 soles aproximadamente).

