Daniela Darcourt no puede cantar en su departamento por quejas de vecina: “Hizo que me manden dos memos”

Daniela Darcourt no puede cantar en su propia casa. (Foto: Instagram)

No la tiene nada fácil. Daniela Darcourt hace algunos años dio a conocer que se compró su propio departamento producto de su esfuerzo tras ofrecer innumerables conciertos en todo el Perú.

Lo que nunca imaginó la salsera, es que ni en su propio espacio podría cantar, pues voz molestaría a una de sus vecinas, quien en más de una ocasión le ha mandado un memo con la administración del edificio para que deje de hacerlo.

A través de sus historias de Instagram fue que Daniela Darcourt dio a conocer qué era lo que sucedía con su vecina. “¿Por qué ya no cantas en tu depa? Me gustaba escuchar”, fue la pregunta que le hicieron y ella no dudó en responder.

“ Ya no hago tanta bulla en el departamento y no canto aquí porque la vecina que me odiaba hizo que me manden dos memos diciendo que me iban a aumentar la cuota del departamento si seguía cantando . Entonces, dije ‘no’”, indicó.

Asimismo, en la descripción del video manifestó que no podía creer que su vecina se tome la molestia de ir hasta la administración del edificio para que la amonesten por hacer bulla con sus canciones.

“ ¿Pueden creerlo? Pero, no importa... Ya cantaré de nuevo pronto ”, escribió la salsera, dando a entender que pese a que su vecina no se encuentra de acuerdo con que ella cante, de igual manera muy pronto lo volverá a hacer.

De otro lado, unos fanáticos de Venezuela le consultaron cuándo irá al país llanero para ofrecer conciertos, a lo que la salsera respondió que primero necesita sacar una vista para luego fijar fechas de sus posibles conciertos.

DANIELA DARCOURT JUNTO A EVA AYLLÓN OFRECERÁN CONCIERTO

Daniela Darcourt y Eva Ayllón, quienes se conocieron durante las grabaciones de La Voz Perú, ofrecerán un concierto juntas para mostrar lo mejor de su repertorio, mezclando la música criolla con la salsa.

El espectáculos tendrá lugar en el local Arena Perú de Surco el próximo 19 de febrero. Debido a que ambas tienen muchos seguidores debido a los enfrentamientos que protagonizaron en el reality de canto de Latina, harán realidad el sueño de muchos al juntarse.

DANIELA RESPONDE A CRÍTICAS POR SU ASPECTO FÍSICO

Luego de los fuertes comentarios en su contra por su apariencia física, Daniela Darcourt decidió enviar un claro mensaje a sus detractores. Ella compartió un tiktok en el que baila el tema ‘Qué buena estoy, qué rica que estoy’ de Olga Tañón, en clara alusión de las críticas en su contra.

“ Ya que últimamente se habla mucho del peso y los ‘cuerpos perfectos’, hoy solo quiero decirles: Qué buena estoy, qué rica estoy. Al CARAJO lo que digan los demás , mientras tú te sientas bien y nada atente contra tu salud, vive feliz cómo quieras, del tamaño y forma que TÚ desees. Las tallas son solo números y los estereotipos siempre vendrán de los que no viven felices”, escribió.

