Magdalena: trabajador de casa de apuestas enfrentó a delincuente con arma blanca para frustrar asalto en el local

Magdalena, un trabajador enfrentó a delincuente para evitar asalto en casa de apuestas. Video: Latina Noticias.

En el jirón Tacna en Magdalena, hubo un intento de asalto en otro caso de delincuencia en Perú. Un sujeto —identificado como Enrique Iván Camacho, quien registra antecedentes policiales— ingresó a un local de casas de apuestas para cometer un robo. Sin embargo, el hampón no contaba en que el dueño del local pusiera resistencia para defender su puesto de trabajo. Aunque el delincuente tenía un arma blanca, el dueño se defendió para evitar el asalto. Sin embargo, sí logró sustraer S/200 de la caja del local.

De acuerdo con Latina Noticias, el sujeto ya era un hombre de confianza debido a que visitaba con frecuencia en local de apuestas. Sucede que la sospecha ocurrió porque se acercó en un día donde no había tanto movimiento en el caso de apuestas deportivas.

El dueño del local cerró el local en donde el delincuente intentó amenazarlo con el cuchillo cuando se acercaba. “Tenía miedo a morir, pero en ese momento de adrenalina me armé de valor y lo confronté”, comentó el joven de 24 años a Latina. Las cámaras de seguridad reflejaron el momento en que ambos se enfrentan, el ratero logró ser capturado.

“Saca su cuchillo y me amenaza. Me amenaza con que si no le daba el dinero me iba a acuchillar y por temor a ello comencé a forcejear”, detalló el trabajador. “Estaba muy desesperado porque no encontraba dinero. ‘Dame la plata, dónde está la plata, te voy a matar’. Quería que le dé la plata, pero no había, estaba todo guardado”, añadió.

DECLARACIÓN DEL ABOGADO DEL LOCAL

El abogado José Luis Jiménez contó al medio sobre los hechos en donde comentó que el delincuente ya era conocido. “El delincuente era recurrente en el negocio y por eso tenia confianza con el empleado. Se puede visualizar en los videos que cuando cierra el empelado del local no se alerta de que se trataba e un asalto, solo cuando le ponen prácticamente en la cabeza” , comentó.

Además añadió que estaba haciendo una transacción. “Había escuchado previamente al ataque una supuesta transacción de un monto elevado pero estos tipos de movimientos se dan por vía electrónica, por temas de salubridad” , agregó el abogado que también dijo que el joven tiene heridas por el forcejeo.

El abogado del local contó que la captura del delincuente se dio gracias al aviso de los vecinos, quienes alertaron a los serenazgos del distrito, quienes lograron capturarlo en la cuadra 6 del Jirón Tacna cuando intentaba huir a bordo de un bus de transporte público para pasar desapercibido.

ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA Y CALLAO

El Consejo de Ministros acordó hoy 26 de enero declarar en estado de emergencia por 45 días la ciudad de Lima Metropolitana y el Callao ante el incremento de la delincuencia. La medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en El Peruano, implica que la Policía Nacional mantendrá en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El jefe de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, confirmó la información y explicó que se suspenderán aquellos derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en todo el país, libertad de reunión y libertad de seguridad personal.

“Si la Policía tiene información que, en algún lugar, hay alguna organización criminal o alguna persona que haya cometido algún delito, tiene la posibilidad de ingresar a ese domicilio sin recurrir a un permiso judicial”, refirió el funcionario en canal N.

SEGUIR LEYENDO