Perú vs. Colombia: Ricardo Gareca y la racha negativa que buscará cortar de visita ante los ‘cafeteros’

Ricardo Gareca busca llevar a la selección peruana a su segundo Mundial consecutivamente.

La selección peruana enfrentará este viernes al elenco colombiano como parte de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La prueba será en Barranquilla y en condición de visitante, un factor que Ricardo Gareca probablemente tome en cuenta. Y es que la ‘bicolor’ no ha podido conseguir un triunfo de visita ante los ‘cafeteros’ desde que el argentino asumió la dirección técnica .

Sin embargo, no es una racha exclusivamente del ‘Tigre’, ya que incluso, Perú como equipo no ha logrado llevarse los tres puntos desde el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 , cuando se impusieron por 1 a 0 con el tanto de Nolberto Solano a los 47 minutos. Pero vayamos a los resultados que obtuvo el técnico argentino.

Para empezar, tomemos en cuenta que Ricardo Gareca se ha medido 10 veces ante los colombianos con la ‘blanquirroja’. De todos ellos, el saldo no es nada alentador: 5 caídas, 4 empates y apenas un triunfo. Ahora si nos vamos a los resultados que consiguió e n condición de visitante, la marca es aún peor: 4 partidos y 4 derrotas, de las cuales 1 fue en Barranquilla, 2 en Copas América y 1 en amistoso .

De esta forma, el panorama quedaría de la siguiente manera:

Colombia 2-0 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

Fue el primer partido para las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Se jugó el 2015 y los goleadores fueron Teófilo Gutiérrez (36′) y Edwin Cardona (95′).

Radamel Falcao y Josepmir Ballón disputando un balón en la última victoria de Colombia sobre Perú en Barranquilla el 2015. | Foto: EFE

Colombia 0-0 Perú - (4-2) (Copa América Centenario 2016)

Este encuentro fue disputado como parte de los cuartos de final del torneo desarrollado en Estados Unidos. Si bien en el tiempo reglamentario quedaron igualados a cero, el partido se destrabó en los penales. James Rodríguez, Juan Cuadrado, Dayro Moreno y Sebastián Pérez convirtieron para los colombianos. Raúl Ruidíaz y Renato Tapia lo hicieron para la ‘bicolor’, mientras que Miguel Trauco y Christian Cueva fallaron sus disparos.

Colombia 1-0 Perú (Amistoso 2019)

El duelo se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami, y la diferencia fue apenas mínima. El delantero Alfredo Morelos convirtió el único tanto a los 93 minutos.

Colombia 3-2 Perú (Copa América Brasil 2021)

Fue el último encuentro entre ambas selecciones. Juan Cuadrado (49′) y Luis Fernando Díaz (66′ y 94′) anotaron para los ‘cafeteros’. En tanto, Yoshimar Yotún (45′) y Gianluca Lapadula (82′) descontaron para la ‘blanquirroja’.

RACHAS NEGATIVAS BATIDAS

No obstante, esta selección peruana ha demostrado en más de una ocasión que puede batir cualquier mal resultado o racha negativa que tenga al frente. En ese sentido, hay que recordar que en las pasadas Eliminatorias, Perú consiguió golear a Paraguay en Asunción 4 a 1 luego de 12 años sin triunfo. También le ganó por 2 a 1 a Ecuador en Quito . Además, venció a Brasil luego de 41 años (en Copa América 2016) y llegó a la final de la Copa América el 2019 tras 44 años . Obviamente, no podemos dejar de lado el hito más importante en su CV como entrenador: clasificar a Perú a un Mundial (Rusia 2018) luego de 36 años de ausencia. Y si no queremos irnos tan lejos también podemos rescatar la última victoria que obtuvo la ‘bicolor’ ante Venezuela en Caracas tras 24 años sin poder rescatar los tres puntos en condición de visita.

Con todo esto, Ricardo Gareca y compañía tienen los suficientes argumentos para conseguir, por lo menos, un empate en la complicada Barranquilla. El tema del calor y la hora (4:00 p.m.) afectarán a ambas selecciones, ya que la mayoría de sus jugadores militan en el extranjero. Será un duelo que marcará un antes y un después en lo que queda de las Eliminatorias.

