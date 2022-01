Johan Fano y la escasez de delanteros en Perú: “Si fuera DT, llamaría a un especialista para prepararlos”

Johan Fano jugó como delantero e integró la selección peruana, por lo que conoce la presión de representar al país.

La selección peruana viene entrenando estos días en la Videna con miras al encuentro que sostendrá ante su similar de Colombia en Barranquilla como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En esta ocasión, Ricardo Gareca llamó solo a tres delanteros ante la ausencia de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. En ese sentido, Johan Fano cree que debe haber un trabajo específico con los atacantes para que puedan mejorar de cara al gol y así tener mayores variantes.

“En el fútbol hay posiciones específicas, y para mí estas son el delantero y el arquero. Si los delanteros no están claros al gol, se ve la deficiencia. Si yo fuera cabeza de un comando técnico, llamaría a una persona que se enfoque en preparar solo a los delanteros, para corregir la definición ”, respondió el exjugador en una entrevista realizada para GOLPERU.

Y es que la convocatoria exclusiva de Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño para esta fecha doble se ha visto muy reducida. De los tres, solo el jugador del Benevento es fijo en el once titular con todo lo que aporta en el campo de juego, ya sea convirtiendo o asistiendo. Todo esto, a pesar de que lleva más de 40 días sin jugar. Por su parte, Valera ha demostrado que puede aspirar a retos mayores tras sus goles en los últimos amistosos ante Panamá y Jamaica, mientras que el nacido en México ha tenido pocos minutos con la ‘bicolor’ para demostrar todo su potencial.

Después de ellos, salvo Raúl Ruidíaz, no hay otros delanteros para tomar en cuenta en el fútbol peruano. Ha sonado el nombre de Percy Liza, pero le falta más minutos y redondear más partidos para que pueda ser una opción clara para Perú.

TRABAJO A FUTURO

Justamente, sobre ese tema, Fano cree que debe haber un mejor trabajo en las divisiones menores para que puedan salir más delanteros a largo plazo. “Hay que tener en cuenta que Farfán y Paolo no tienen continuidad a causa de sus lesiones, y hoy el profesor ha llamado a los que mejor puedan estar. Anteriormente existían más opciones de delanteros y no de defensas. Hoy tienes un panorama más amplio de defensas y volantes, pero no de delanteros. Por eso yo siempre he criticado que no se le ha dado la oportunidad de ponerle mucho énfasis a las divisiones menores y prepararlos para el futuro . Hoy las consecuencias están ahí como ejemplo”, señaló.

El exjugador de la 'bicolor' considera que debe haber un arduo trabajo en las divisiones menores y que tendría un preparador de delanteros para optimizar la definición. | Video: GOLPERU

PERÚ VS. COLOMBIA

Sobre el Perú vs. Colombia, el actual asistente técnico de las Águilas Doradas cree que los dirigidos por Reinaldo Rueda son peligrosos pese a la racha negativa, tanto de resultados, como de cara al gol. “Colombia ha recibido bastantes críticas últimamente por no poder haber hecho el gol, pero hay que tener en cuenta que ellos generan muchas oportunidades. El hecho de que no se hayan convertido, no deja de ser un equipo que trata, que seduce. Ante Paraguay generaron 5 o 6 oportunidades, de las cuales 3 o 4 fueron claras. Lastimosamente, no las pudieron convertir. Hoy ante la ausencia de Zapata y de Muriel, todo el mundo tenía la intención de llamar a otro delantero y no fue así. Muchos querían a Teófilo (Gutiérrez) que está atravesando un buen momento en el fútbol colombiano, pero las decisiones las toma Reinaldo (Rueda) y él siempre busca lo mejor para el equipo”, comentó.

Sin duda, que este encuentro entre peruanos y colombianos será definitorio para medir las chances de acudir a la Copa del Mundo este 2022. Ambas selecciones tienen el mismo puntaje (17 puntos), aunque los ‘cafeteros’ están mejor posicionados por diferencia de goles. Además, hay otros equipos que estarán atentos al traspié de cualquiera como Chile, Uruguay e incluso Bolivia y en menor medida Paraguay. Todo se resolverá en las próximas fechas.

