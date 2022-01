Sernanp informa que derrame de petróleo se extendió hasta Punta Salinas en Huaura

El derrame de petróleo causado por la empresa Repsol sigue expidiéndose por todo el litoral de la costa, así lo informó El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente tras verificar que el desastre ecológico está afectando a Punta Salinas (Provincia de Huara), sector de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Cabe mencionar que el pasado 18 de enero se reportó la afectación de los Islotes de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y la Zona Reservada. Desde esa fecha, la entidad del Estado desplegó una serie de acciones que busca preservar, cuidar y recuperar las especies afectadas y los ecosistemas dañados por la expansión del derrame del petróleo.

Hasta Punta Salinas llegó un equipo de especialistas del Sernanp y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), donde realizaron el último domingo un muestreo de la calidad de agua y sedimentos en cuatro puntos determinados en campo.

Asimismo, se realizó un monitoreo de evaluación sobre la afectación de fauna silvestre en esta zona. Tras este trabajo, se confirmó restos de petróleo en el litoral de playa Punta Salinas. Además, se halló un pingüino cubierto de crudo, el cual fue rescatado y llevado al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para su preservación.

Las playas de Ancón también se están haciendo trabajos de limpieza a fin de contrarrestar el mal causado por el petróleo que día tras día sigue expandiéndose por todo el litoral de la costa peruana.

PEDRO CASTILLO VISITÓ PLAYAS DE ANCÓN

Este martes 25 de enero, el presidente Pedro Castillo, recorrió las playas de Ancón junto al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Tras su recorrido, comentó que el Estado ya se encuentra viendo de qué manera pueden parar este desastre, ya que “en anteriores Gobiernos solo llegaban las autoridades ‘para la foto”.

“Esta indignación también la siento en carne propia, porque esto no es reciente; no solo dejan a personas con hambre, sino contaminados de plomo en la sangre. Esto no va a quedar así, mi solidaridad con todos ustedes. Muchas veces llegan las autoridades están donde solamente llega la foto y la cámara, por ello hemos venido nosotros acá para saber de qué manera a través del gabinete tenemos que profundizar la preocupación que tiene este Gobierno. Ustedes conocen la necesidad y por eso estamos acá”, expresó el jefe de Estado en su visita al conocido balneario.

Asimismo el mandatario indicó que espera que el Congreso de la República forme una comisión encargada de investigar el derrame de petróleo que viene afectando a más de 21 playas en todo el país.

“¿Ustedes han visto o escuchado que el Congreso haya formado una comisión para investigar este caso?. Tenemos que asumir esta responsabilidad, pero sí están atentos cuando designamos a una persona para que trabaje para el país. Quisiera que se forme una comisión responsable para que trabaje con el Ejecutivo. Llamo a todas las autoridades del país a defender no solo el, a defender los ríos, a defender de la contaminación ambiental”, acotó.

Recordemos que último lunes, un grupo de 300 infantes de la Marina de Guerra del Perú (MGP) se reunieron en la playa de Ancón para llevar a cabo la jornada de limpieza en la zona terrestre y marítima afectada tras el derrame de crudo.

Por su parte, la cartera de Ambiente indicó, a través de una publicación en redes sociales, que estos infantes de la Marina están capacitados en tema de descontaminación por material oleoso.

