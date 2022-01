Programación de partidos de hoy, martes 25 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Boca Juniors jugará la final del Torneo de Verano 2022 contra San Lorenzo. (Foto: @BocaJrsOficial)

Hoy es un día con algunos partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hoy continúan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con los duelos entre Senegal vs. Cabo Verde y Marruecos vs. Malaui.

En Latinoamérica el fútbol mexicano, colombiano, argentino y brasileño son los que aportarán la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga Expansión MX, además de los encuentros en la Liga BetPlay, la final del Torneo de Verano y el Campeonato Paulista.

En el torneo mexicano el encuentro más esperado será entre Venados FC vs. Pumas de Tabasco. Mientras que en el campeonato colombiano y brasileño los encuentros más esperados son entre Bucaramango vs. Millonarios por la Liga BetPlay, el de Corinthians vs. Ferroviarios por el Campeonato Paulista y la Final del Torneo de Verano entre Boca Juniors vs. San Lorenzo.

Copa Africana de Naciones

11:00 a.m. Senegal vs. Cabo Verde – Star +, ESPN 3

2:00 p.m. Marruecos vs. Malaui – Star +

Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Envigado vs. Pasto – Win Sports

6:05 p.m. Santa Fe vs. Águilas Doradas – Win Sports

8:10 p.m. Bucaramanga vs. Millonarios – Win Sports

Campeonato Paulista - Brasil

5:00 p.m. Botafogo vs. Santo André – Fanatiz

7:00 p.m. Corinthians vs. Ferroviarios – Fanatiz

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Tepatitlán FC vs. Tlaxcala – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

8:05 p.m. Venados vs. Pumas de Tabasco – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

10:05 p.m. Mineros de Zacatecas vs. Cancún FC – Claro Sports, Marca Claro en YouTube

Torneo de Verano (Final) – Argentina

7:00 p.m. Boca Juniors vs. San Lorenzo – Star +

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN 3, Win Sports, Claro Sports y mediante streaming en el canal de YouTube de Marca Claro.

