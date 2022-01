Dorita Orbegoso niega romance con Jerson Reyes y afirma estar soltera tras ser captados disfrutando de un día de piscina

Dorita Orbegoso se declara "súper soltera" tras ser vinculada en un romance con Jerson Reyes. (Foto: Instagram/ Captura TV)

En la edición de Mujeres al Mando de este 24 de enero, Dorita Orbegoso estuvo como invitada en el set de Latina y no pudo evitar que le preguntaran por las imágenes que fueron difundidas en el avance del programa Amor y Fuego en donde se le veía junto al futbolista Jerson Reyes.

Jerson Reyes, es conocido en el mundo del espectáculo por ser el exnovio de la salsera Yahaira Plasencia y por haber participado en el recordado programa El valor de la verdad. Durante su participación contó algunos detalles del romance que vivió con la cantante desatando un escándalo al afirmar que la artista le fue infiel a Jefferson Farfán.

Es por ello que, Giovanna Valcárcel no perdió la oportunidad de consultarle cómo se encontraba su corazón. Ante ello, la modelo se mostró un poco nerviosa pero tuvo una contundente respuesta.

“Estoy soltera, feliz y tranquila (...) Yo no tengo que darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener. El día que yo me enamore o que yo salga con alguien con la persona que sea, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderme”, respondió.

“Yo voy a seguir saliendo y divirtiéndome, pasándola bien. Chicos, yo soy una mujer súper soltera y voy a seguir viviendo“, agregó.

Como se recuerda, a inicios del 2021 la también presentadora de televisión anunció que había terminado con la relación sentimental que mantenía con el empresario Pablo Donayre, padre de su menor hijo. Esto se dio luego de haber afirmado que tenían planes de matrimonio.

Dorita Orbegoso responde tras ser vinculada con ex de Yahaira Plasencia. (Video: Mujeres al Mando/ Latina)

¿POR QUÉ SE COMENZÓ A VINCULARLOS?

Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron esta tarde en Amor y Fuego un vídeo que recopila diferentes fotografías de Dorita Orbegoso y Jerson Reyes disfrutando de un día de piscina junto al menor hijo de la empresaria.

Las cámaras del programa fueron en búsqueda de Dorita para consultarle si habría comenzado algún romance con el pelotero. “¿Tú conocer a Jerson Reyes?”, se le escuchar preguntar al reportero mientras caminaba junto a Dorita en el aeropuerto Jorge Chávez. La modelo le respondió: “Yo no tengo nada que hablar de mi vida privada. Yo no tengo que dar explicaciones a quien conozco y a quién no”.

“Rodrigo y Gigi sé del trabajo de ustedes pero como te repito, si yo salgo con alguien no tengo que dar explicaciones de mi vida privada(...) soy una mujer soltera casi un año y tengo un bebé pequeño, entonces esos detalles se tienen que ver por donde se tenga que ver“, agregó.

Asimismo, le preguntaron sobre su relación con Melissa Paredes. Cabe recordar que hace unos días, Dorita le preguntó en televisión nacional si perdonaría una infidelidad y la exreina de belleza se mostró incomoda.

“No fue mi intención incomodarla. Espero que no se haya incomodado y que me vuelvan a invitar al programa. Creo que ella se sorprendió de la pregunta y sí, de hecho fue incómodo porque ella se está cuidando de responder algo que no sabe si puede pasar o no”, dijo.

Sin embargo, señaló que ella puede preguntar lo que quiera. “Yo como invitada tengo todo el derecho de preguntar lo que mejor me parezca“.

Dorita Orbegoso responde tras ser captada con Jerson Reyes disfrutando de un día de piscina.

SEGUIR LEYENDO