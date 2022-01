Conoce a Jeremy Iturri, el bailarín que hizo una gira mundial con Maluma y otras grandes estrellas de la música

Conoce a Jeremy Iturri, el bailarin que hizo una gira mundial con Maluma y otras grandes estrellas de la música | Foto: IG JEREMY ITURRI

El coreógrafo peruano, Jeremy Iturri, tiene 12 años dedicado como coreógrafo y bailarín. Con una trayectoria intachable puede darse el lujo de decir que trabajó en una gira con el reconocido cantante colombiano Maluma, que canta “Felices los cuatro”, “Créeme”, “Hawái”, “La Temperatura”, entre otros temas. Además, fue coreógrafo y bailarín de artistas cómo Andy Rivera, Leslie Grace, Leslie Shaw, Luis Fonsi y Farina.

Infobae Perú se contactó con Jeremy Iturri para dar a conocer su historia de éxito como coreógrafo que le ha permitido compartir momentos con reconocidos músicos y pararse en los principales teatros de baile a nivel del mundo.

Jeremy Iturri es coreógrafo de artistas y maestro de danza con 12 años de experiencia en el medio artístico. Él estudió en Broadway Dance Center en New York y Millenium Dance Complex en Los Ángeles.

“La experiencia en esos lugares fue muy gratificante. Llegar y codearte con bailarines de otro nivel, es una inspiración muy grande, puesto que te da más fuerza y ánimos de hacer las cosas. Muy aparte que cuando uno sale fuera del país aumenta su nivel y pasión de que quiere dejar bien a su patria. Eso inculcamos en EBAC (escuela de danza) a los alumnos que sigan su pasión y sean felices con lo que hacen. Sobre todo que lo que hagan sea excelente y al cien por ciento. En Millenium es un estilo más comercial enfocado a la onda de videoclips y artistas que me gustó un montón. A los alumnos hay que inculcarles que no solo somos bailarines, sino artistas y comportarnos como tal, eso es lo que he aprendido”, señala Jeremy a Infobae.

“Mi pasión por la danza nace a los 17 años cuando vi una película llamada Honey con Jessica Alba y me llamó la atención como los bailarines ejecutaban los movimientos y se encontraban en Hollywood justamente haciendo lo que les apasiona. Luego, yo lo tomé de una forma más profesional y pude estar en las grandes ligas”, manifiesta Jeremy Iturri a Infobae.

Las grandes ligas que menciona Jeremy Iturri son: Madison Square Garder (New York), Staples Center (L.A.), AAA (Miami), Luna Park (Argentina), Caupolicán (Chile), Pepsi Center (México), Movistar Arena (Bolivia), donde mostró todo su talento como coreógrafo y bailarín.

La experiencia con Maluma

Juan Luis Londoño Arias, más conocido por su nombre artístico como Maluma, es un cantante colombiano de pop, reggaetón y trap latino. Salió a la fama tras cantar “La Temperatura”. Justamente con ese artista, Jeremy Iturri trabajó como coreógrafo en una gira mundial. “La experiencia con Maluma ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido, puesto que, soñaba en irme de Tour con algún artista. Más allá de estar como maestro en clase que sí me encanta, siempre anhele ser un coreógrafo de un Tour y lo pude lograr. Fue espectacular poder mudarme a Medellín a vivir dos años porque de ahí salía todo el tour, es una experiencia que jamás voy a olvidar porque me hizo conocer las arenas más importantes de la música como Madison Square Garder (New York), Staples Center (L.A.), entre otros escenarios que siempre quise pisar y lo pude lograr gracias a trabajar con Maluma”, le cuenta emocionado a Infobae.

“De Maluma puedo rescatar que siempre la pasábamos bien, yo le enseñaba a él como moverse y pararse en el escenario o sí estábamos en Miami entrenábamos en la playa. Yo era el más cercano a Maluma y sumé grandes experiencias. Bailar en año nuevo en New York en un show que tuvimos a las 11:00 p.m. y el show fue alucinante”, nos contó.

Nos detalla los otros trabajos con grandes artistas musicales

“Leslie Grace es muy amable y talentosa. Yo me quedé impresionado por cuánto talento puede tener esa mujer, ya que en los ensayos generales antes del show, cantaba todo a capela y sonaba igual que la versión digital. Además, la humildad que tiene la hace única y más grande aún. Su personalidad es muy buena. En el caso de Andy Rivera su energía es muy fuerte y te contagia. Siempre está alegre y todo el tiempo de buen ánimo. Con Farina fue rápido el tiempo de trabajo, pero ella es de carácter fuerte y quiere que todo salga bien. Con Luis Fonsi que fue para los Panamericanos, fue uma experiencia muy bonita, ya que en ensayos que no debía estar, él iba a todos porque quería que todo salga bien en la presentación. Me gustó su sencillez, eso es algo que yo rescato de los artistas, más allá del talento, la humildad dice mucho más de ellos, que cualquier show que puedan llenar”, declaró.

Y sobre Leslie Shaw, ¿qué recuerdas? “Con Leslie Shaw súper bien en todo. Hemos tenido una relación cercana y una amistad bonita. Obviamente como todo equipo, hay sus peleas y discusiones, pero a la larga se soluciona y el show resulta como uno quiere. Yo antes bailaba para ella con otra persona, pero ahora soy su coreógrafo y dos bailarinas hacen el trabajo, porque creíamos que tuviera un cambio en su show y esta vez utilice mujeres”, señaló Jeremy Iturri.

Los retos para este 2022

Jeremy Iturri nos cuenta que objetivos se ha planteado para este año lograr en cuanto a su carrera como artista y docente. “Estamos con muchas ganas de poder tener mucho alumnado y poder sacar nuevos talentos a relucir. Hay muchos niños y jóvenes que tienen mucho potencial, pero a veces no tienen oportunidades. En EBAC buscamos eso, explotar el talento y exploren más cosas. En las ocho sedes que tenemos vamos a inculcar eso a nuestros alumnos”, agregó.

A su vez, contó que en Sudamérica hay pocas oportunidades para crecer en la danza. “Si bien es cierto se están abriendo oportunidades, no hay una industria grande definida que vea el tema de baile y shows. Pero poco a poco ya se está abriendo camino en eso”, comentó.

SEGUIR LEYENDO