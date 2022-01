COVID-19: ¿Se puede tener relaciones sexuales después de la vacuna?

COVID-19: ¿Puedo tener relaciones sexuales después de vacunarme? (Gettyimages)

La vacunación en el mundo sigue avanzando, pero a su lado surgen diversas interrogantes que necesitan de la respuesta de un especialista. ¿Tener relaciones sexuales después de haberse vacunado es bueno? Aquí te damos la respuesta.

Si bien hay una cantidad de noticias falsas que se pasan por alto, muchas de estas terminan afectando la salud física y mental de las personas, como la que se viralizó hace algún tiempo en la que se decía que las vacunas generaban cierto tipo de infertilidad en las personas. La “fake new” fue descartada por los expertos.

¿PUEDO TENER SEXO DESPUÉS DE VACUNARME?

Según diversos especialistas la afirmación de que no se puede tener sexo después de haber recibido alguna de las dosis de la vacuna es falsa, ya que no cuenta con sustento científico.

El reconocido médico Elmer Huerta fue consultado al respecto y dijo que n o hay ningún impedimento para tener relaciones sexuales si la persona se ha vacunado ese día. Eso sí, si el inmunizado presenta síntomas de fiebre o malestares propios de la gripe o COVID-19, debe de evitar mantener contacto sexual con su pareja.

“A no ser que uno o los dos miembros de la pareja tengan fiebre, escalofríos, morcado cansancio o dolor de cabeza o de cuerpo, no existe ningún problema para tener relaciones sexuales el mismo día que se recibe la vacuna”, sostuvo.

Además de no presentar síntomas, las personas deben de tomar en cuenta que el que estar vacunado contra el COVID-19 no significa estar protegido contra posibles infecciones o que, incluso, la misma persona no pueda contagiar con el nuevo coronavirus a su pareja.

¿PUEDO HACER EJERCICIO DESPUÉS DE VACUNARME?

Otra de las dudas que surgen alrededor de las vacunas es si las personas pueden realizar ejercicios antes y después de vacunarse y según los especialistas eso dependerá de cómo se sientan posterior a la vacuna, pero que no existe ningún ensayo o conclusión científica que prohíba dicha actividad

“Existe evidencia que el ejercicio moderado y continuo favorece el sistema de defensas, por lo que no hay razón para suspenderlo – si no hay contraindicación-, antes o después de aplicar la vacuna contra el COVID-19″, sostiene Lucia Estrada, especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

Eso sí, según la especialista se recomienda que el ejercicio debe sea moderado, por lo que se deben evitar los esfuerzos excesivos , y más aún si no se realizan con frecuencia,. De ser así se deben dejar de lado después de la aplicación y más si hay eventos adversos que requieren un tiempo para superarse.

CONSIDERACIONES SI AÚN NO TE VACUNAS

Si no cuentas con ninguna de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 y tienes relaciones sexuales con alguien fuera de tu casa, considera estas precauciones para reducir el riesgo de contraer el virus.

- Minimiza el número de parejas sexuales que tienes.

- Evita las parejas sexuales que tengan síntomas de COVID-19.

- Evita los besos.

- Evita los comportamientos sexuales que tengan riesgo de transmisión fecal-oral o que involucren el semen o la orina.

- Usa preservativos y protectores dentales durante el sexo oral y anal.

- Usa una mascarilla durante la actividad sexual.

- Lávate las manos y dúchate antes y después de la actividad sexual.

- Lava los juguetes sexuales antes y después de usarlos.

- Usa jabón o toallitas alcoholadas para limpiar el área donde tienes actividad sexual.

