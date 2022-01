Rafael López Aliaga respalda proyecto de ley que atenta con la autonomía de la Sunedu

Rafael López Aliaga respaldó al congresista Esdras Medina, quien propuso cambios en la constitución de la Sunedu. | Foto: Composición

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, respaldó el jueves 20 de enero el proyecto de ley del parlamentario de su partido, Esdras Medina, el cual promueve la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Sunedu libre de caviares, respeto a la autonomía de las universidades”, dijo el ahora candidato a la alcaldía de Lima en su cuenta de Twitter.

A su vez, compartió un video que sostiene que la propuesta de Esdras Medina “busca que el gobierno no tenga un poder absoluto sobre la Sunedu”. “Que no te engañen, esto no tiene nada que ver con las universidades no licenciadas ni el regreso de la ANR. Se busca acabar con las argollas de ciertos grupos que controlan la elección a dedo el consejo directivo”, se dice en el video.

Esta no es la primera vez que López Aliaga muestra su rechazo a la Sunedu. Se recuerda que durante su campaña presidencial señaló en repetidas veces que esta institución había cometido “errores”.

Según el congresista autor del proyecto de ley, quien también es presidente de la Comisión de Educación, la iniciativa consiste en fortalecer la “autonomía” universitaria. Se estaría proponiendo que las instituciones públicas y privadas designen a tres representantes para que, junto al miembro de la Sineace, del Concytec, del Minedu y de los colegios profesionales, elijan al nuevo superintendente.

“La Sunedu responde a un modelo privatizador y ha habido mucho sesgo o favoritismo en el licenciamiento”, dijo Medina.

Por otro lado, según especialistas, este proyecto generaría un cambio tal que la convertiría en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR).

EL TEMA NO SE TOCÓ EN EL PLENO

El día 21 de enero sesionó el pleno del Congreso de la República y el autor de la autógrafa de ley cuestionó que otra vez no se vaya a debatir este proyecto, al igual que el que da una nueva oportunidad a las universidades no licenciadas.

El congresista pidió discutir las iniciativas que impulsa. Su pedido fue apoyado por congresistas fujimoristas.

“Este es el segundo Pleno que no se debaten a pesar de que están en agenda. Estos temas son necesarios”, le dijo a la presidenta de la Mesa Directiva, Maricarmen Alva.

Se tiene hasta el 2 de febrero para que se vean estos proyectos de ley.

Oswaldo Zegarra, superintendente de la Sunedu

SUNEDU RESPONDE AL PROYECTO DE LEY

Oswaldo Zegarra, jefe de la Sunedu, se mostró en contra del proyecto de ley y criticó al legislador Medina por tener una agenda que pone en peligro la reforma universitaria.

“Ha habido tres comisiones investigadoras en el anterior Congreso, en la Contraloría y en la Fiscalía y ninguna ha hallado corrupción o malos manejos”, señaló.

Más a detalle sobre la propuesta, Zegarra afirmó que al proponer que tres representantes sean elegidos por las universidades se podría politizar el tema y se estaría dejando de lado la elección técnica y por meritocracia. También opinó que no tendría sentido involucrar a los colegios profesionales en el proceso, cuando “no tienen nada que ver en el sistema; además, que ya se tiene una triste experiencia con el Consejo Nacional de la Magistratura”.

“Actualmente, los integrantes del consejo directivo de la Sunedu son elegidos por concurso público. Es falso que los elige el Minedu”, sostuvo.

Además, descartó que haya existido un favoritismo durante el proceso de licenciamiento de as universidades.

“Hemos licenciado a todas las universidades con el mismo nivel de exigencia”, dijo al momento de explicar que su reunión del lunes con el ministro de Educación, Rosendo Serna. También dijo que el titular aún no tiene clara su posición en relación a la reforma universitaria.

