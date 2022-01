Independencia: hombre fue contratado como cocinero en un chifa, pero a los días se robó el televisor y dinero del local

Hombre que fue contratado como cocinero en un chifa, roba un televisor del negocio en Independencia. VIDEO: América Noticias.

Se endeudó para comenzar un pequeño negocio en la avenida Chinchaysuyo en el distrito de Independencia, pero no contaba que uno de sus trabajadores fuera quien le robará parte de sus inversiones. En un nuevo caso de delincuencia en el país, la agraviada Vilma Tuesta —quien había contratado al joven para ser cocinero en su chifa— narró a América Noticas cómo sucedió el acto delictivo que la sorprendió: aprovechó que ella se fue de compras para robarse el televisor y los ingresos del local.

No solo eso, de acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, el joven también se robó dinero de las ganancias del día. Los vecinos, en el momento del acto, solo lo vieron por las calles mientras se llevaba el artefacto. Tuesta contó que ha visto a su extrabajador por la zona y espera las investigaciones del caso para hallar el paradero de la persona en quien alguna vez confió para el crecimiento del restaurante.

“Este cocinero es un choro, un ratero. Yo no sabía que era así y a los cuatro días me aparece robando mi televisor, robando mis doscientos (soles) de plata y se va” , narró al medio. Ella reconoció el exceso de confianza en contratar al chico que solo lo conocía como “Chino”, porque no le solicitó documentos en lo que él aprovechó para robar.

Las cámaras de la avenida Chinchaysuyo mostraron cómo el joven, sin uso de la mascarilla de protección, en horas de la tarde se va con tranquilidad del local, ante la mirada de los transeúntes.

“Una señorita estaba comiendo y me dice ‘el chico que cocina sacó tu televisor’. Qué va a hacer dije, miro y ya se lo habían llevado”, agregó. “Me está mirando con su amiga, cuando lo veo el chico entra, saca el televisor, lo tapa con su chompa y se va. El dinero era lo que tenía en tres días de venta” , declaró a América Noticias. Mencionó que el dinero lo dejó cerca del lugar donde cocinaba, lo que fue más fácil para el ladrón en hacer su cometido.

El rostro del joven que fue contratado como cocinero y se robó el televisor del chifa. Captura de imagen: América Noticias.

APLICAR EL ESTADO DE EMERGENCIA

Durante el allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el ministro del Interior, Avelino Guillén, reiteró que el Ejecutivo ha reconocido la petición del Congreso de la República de declarar el estado de emergencia en algunas zonas del país, tras el incremento en la inseguridad ciudadana. En ese sentido, aseguró que esta es una medida necesaria y una respuesta unificada de todo el sistema estatal para enfrentar a la delincuencia.

“Consideramos que es una medida necesaria porque es importante una respuesta unificada de todo el sistema estatal para, de una vez por todas, enfrentar a profundidad la actividad delictiva”, explicó muy decidido sobre el tema para luego precisar que se ha planteado establecer el estado de emergencia en Lima Metropolitana, Callao, Trujillo, y Ucayali.

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, aseguró que el objetivo de la policía nacional, es formar profesionales de calidad y capacidad. “Aspiramos a un policía profesional, que refleje respeto, integrado a la sociedad, que merezca todos los reconocimientos y sea un experto de la seguridad pública, así como un profesional contra la delincuencia, con marcada especialización, que su aporte sea valorado” , apuntó el ministro.

