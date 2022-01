“Por favor, ya no sigas”: Sujeto atacó con un pico de botella a su pareja y sus hijos

Hubo un intento de feminicidio en Huachipa. Captura: ATV

Un sujeto en total estado de ebriedad, identificado como Juan Apéstegui Lozano, desfiguró a su conviviente con una botella de vidrio y agredió a sus hijos, en un domicilio de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

La adolescente de 15 años, quien se encontraba en la habitación donde estaban siendo agredidos, pidió clemencia a su progenitor para que ya no los ataque. Incluso, en algún momento le dijo que se iban a retirar de la casa como él había pedido.

“Por favor, mira lo que le has hecho. Por favor, por favor, ya no sigas. Te prometo que mañana nos vamos, te lo juro, te lo juro, ya no sigas”, dijo la menor, quien cubría a su madre que estaba manchada de sangre, según las imágenes difundidas por ATV Noticias.

La adolescente estaba acompañada de su menor hermano y su madre en un cuarto a merced de un hombre que estaba totalmente alcoholizado y armado con una botella de vidrio.

“Antes que los mate”, dijo el hombre fuera de sí mientras que los menores le contestaban que su mamá ya se iba a ir para que no la siga golpeando. Las imágenes fueron grabadas por el sobrino de la víctima que llegó alertado por los gritos.

El atacante había asegurado haber visto a otro hombre en la casa, sin embargo, América Noticias señaló que Apéstegui Lozano habría estado libando licor con unos parientes y que habría tenido un problema con un familiar de su pareja antes de la agresión.

“Él dice que hay alguien más. (Ha dado a entender) que es celoso”, dijo uno de los testigos a ATV Noticias.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó antes que se pudiera cometer un crimen y detuvo al agresor, quien fue llevado a la dependencia del lugar. Cuando fue encarado por la prensa, el sujeto se quedó callado.

Por su parte, la víctima fue trasladada al hospital donde horas después fue dada de alta. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo del Servicio de Atención Urgente (SAU) del Programa Nacional Aurora está ofreciendo atención social, legal y psicológica a la madre e hija víctimas de tentativa de feminicidio.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, dijo en noviembre pasado que el poder del estado recibe alrededor de 450,000 denuncias al año por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En el 90 % de estos casos, los jueces y juezas dictan medidas de protección para las víctimas.

Barrios sostuvo que desde el Poder Judicial se orientan las acciones para erradicar esa violencia histórica contra las mujeres, que es una expresión de una “discriminación estructural-social”.

“El gran desafío que tenemos los jueces y las juezas es dictar medidas de protección en el término que establece la ley; además, esta respuesta inmediata hace que el agresor se retraiga”, afirmó la magistrada durante la inauguración del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de La Libertad, ubicado en la sede California, Trujillo.

